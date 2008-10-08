Coldplay признаны лучшей группой мира, а Дэвида Гилмора наградили за вклад в музыку

8 октября 2008, 11:09

Для рокеров Coldplay наступила урожайная осень: новая пластинка группы Viva La Vida Or Death & All His Friends названа "Лучшим альбомом года" на церемонии вручения премий Q Awards, состоявшейся 6 октября в Лондоне.

Кроме того, лондонский квартет удостоился титула "Лучшей группы мира", оставив с носом Oasis, Muse, Kings Of Leon и самих Metallica. "Я вообще-то не считаю, что мы так-таки уж лучшая группа в мире – даже в этом зале есть люди, более достойные такого звания, - признался фронтмен коллектива Крис Мартин, выйдя на сцену за наградой. – Но пока U2 и Radiohead на каникулах, мы готовы взять на себя такую ответственность", передаёт @music. Тем не менее, Coldplay упустили победу в двух других категориях, в которых были заявлены: "Лучшим клипом" был назван A-Punk группы Vampire Weekend, а "Лучшей композицией" признана Spiralling с нового альбома Keane Perfect Symmetry. "Как раз эта песня удостоилась разгромной критики в рецензии Q Magazine, но читатели журнала решили по-своему, за что им огромное спасибо", - пошутил вокалист Keane Том Чаплин. Напомним, что номинанты и лауреаты Q Awards определяются голосованием читателей журнала Q Magazine. Сайд-проект вокалиста Arctic Monkeys Алекса Тернера The Last Shadow Puppets обошел Vampire Weekend, Glasvegas, Fleet Foxes и The Ting Tings в категории "Лучший новичок года", а валлийская соул-исполнительница Даффи (Duffy) не оставила шансов конкурентам в лице Габриэллы Чилми, Santogold и Bon Iver в номинации "Прорыв года". Кстати, остромодные сейчас The Ting Tings вообще остались без наград на церемонии Q Awards, хотя и претендовали сразу на три премии. Статус "Лучшей концертной группы" получили Kaiser Chiefs, опередившие The Verve, Rage Against The Machine, Nick Cave & The Bad Seeds и Kings of Leon. Обладателем специальной награды Q Icon стал популярный в 80-х исполнитель Адам Ант, а его коллега Грейс Джонс (Grace Jones) удостоилась звания Q Idol. Ещё несколько подобных "внештатных" премий были вручены американскому рок-исполнителю Джону Мелленкампу (Q Classic Songwriter), Миту Лофу (чей хит Bat Out Of Hell был назван "Лучшей классической композицией") и Дэвиду Гилмору из Pink Floyd ("За выдающийся вклад в развитие британской музыки"). Полученную награду гитарист Pink Floyd посвятил своему коллеге Рику Райту, отошедшему в мир иной в конце сентября. "Я хотел бы посвятить эту награду Рику Райту, моему коллеге и старому другу, с которым мы проработали плечом к плечу более 40 лет, - сказал Гилмор. – С его уходом мне будет почти невозможно создавать ту музыку, с которой нас издавна ассоциируют, потому что Рик был одной из важнейших её составляющих. Он заслужил эту премию не меньше, чем я". Одними из триумфаторов вечера стали и культовые Cocteau Twins, которым была вручена награда "За вдохновение". "Даже не знаю, как вас благодарить, - заявила расчувствовавшаяся Лиз Фрейзер. – Это вообще первая награда, которую мы когда-либо получали в своей жизни". Наградой "За инновации в музыке" были отмечены британцы Massive Attack, а звания "Легенды Q" удостоился знаменитый американский исполнитель и актёр Гленн Кэмпбелл. Список победителей Q Awards-2008: Лучшая группа – Coldplay Лучшая концертная группа – Kaiser Chiefs Лучший новичок - The Last Shadow Puppets Прорыв года – Даффи Лучший альбом – Viva La Vida, Or Death And All His Friends (Coldplay) Лучшая песня – Spiralling (Keane) Лучшее видео – A-Punk (Vampire Weekend) Q Classic Songwriter – Джон Мелленкамп (John Mellencamp) Q Classic Song – Bat Out Of Hell (Meat Loaf) Q Inspiration – Cocteau Twins Q Legend – Глен Кэмпбелл (Glen Campbell) Q Innovation In Sound – Massive Attack Q Icon – Адам Ант (Adam Ant) Q Idol – Грейс Джонс (Grace Jones) Q Outstanding Contribution To Music – Дэвид Гилмор (David Gilmour).

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