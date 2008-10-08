Что вынуждает Хабенского уйти с экранов

8 октября 2008, 11:14

Константин Хабенский сыграл главную роль в кинокартине "Адмиралъ" – роль Александра Васильевича Колчака, белогвардейского военачальника, сильного духом и верой в идею, ему довелось воплотить в жизнь вместе с партнерами, с которыми он совсем недавно встретился в ленте "Ирония Судьбы-2" - Елизаветой Боярской и Сергеем Безруковым.

Участие в каких проектах ему еще предстоит, артист рассказывать не стал, зато поведал журналистам о том, каково было играть столь масштабную личность. Константин Хабенский не смог приехать в Москву, чтобы дать интервью, поэтому был организован телемост - прямиком из Лос-Анджелеса артист в течение получаса вел беседы с российской столицей. На вопрос Дней.Ру о том, какие факты из жизни адмирала Колчака показались ему наиважнейшими, Константин ответил: "Я думаю, что факты принятия решений – мы все-таки не пытались воссоздать на экране исторический персонаж, мы делали "своего", в кавычках, героя. Но отталкивались от фактов исторических и биографических, которые были на самом деле. И плюс еще отталкивались от тех вещей, которые писали современники Колчака. Это достаточно субъективные вещи, потому что каждый может описать то, как он сегодня чувствует, то, как он сегодня видит другого человека, другое обстоятельство. Литературы написано много. Но, я думаю, больше всех читал, конечно же, режиссер. Тут еще главное - не захлебнуться в исторических фактах".
- Какие черты личности Колчака вам самому наиболее близки?
- Мы ищем те черты, которых нам не хватает. Это касается нас, это касается наших учителей, это касается тех людей, к которым мы стремимся. Я думаю, это в первую очередь воля. Мне кажется, это спокойствие и уверенность в том, что мы говорим, подкрепленные каким-то внутренним стержнем.
Следует уйти в театр служить – это небольшая пауза, потому что, вполне возможно, что достаточно часто и крупно в этом году наши физиономии появлялись на экране»
- Что было самым сложным на съемках?
- Уложиться в съемочный график. Мы снимали порядка полутора лет, в это время еще произошли некоторые события.
- Возможна ли любовь, показанная в вашем фильме, и в жизни?
- Мне кажется, что тысяча таких "любовий" существует в жизни, просто данная более выпуклая и вошла в глобальном смысле в историю – именно потому, что она произошла с этими людьми. Кажется, таких историй любви существует много, просто мы не замечаем этого. Мне кажется, что ничего не меняется, на мой взгляд.
- Константин, готовясь к роли, вы учились ездить на лошади, общались с моряками – расскажите подробнее!
- Подробнее снят фильм о фильме. Мы выходили на крейсере "Москва" Черноморского флота в море – достаточно экстремальные условия и сжатые сроки. А вообще как бы ты ни готовился к роли, все в результате покажет экран. Основная работа была с блестящими коллегами и Андреем Юрьевичем Кравчуком. Все остальное – выход в море, верховая езда, книги – это было необходимостью, тем, без чего не выходят на улицу.
- Вы, Елизавета Боярская и Сергей Безруков прежде уже встречались на съемочной площадке в другом фильме. Насколько велико было отличие в работе на этот раз?
- Разницы большой, слава богу, не было, потому что Елизавета Михайловна и Сергей Витальевич, на мой взгляд, очень точные и хорошие партнеры. А по поводу съемок в двух фильмах подряд – слава богу, что не произошло характерного повторении. Мне кажется, что и Лиза, и Сережа в предыдущей истории сыграли разные характеры. Может быть, на сегодняшний день следует последовать примеру Елизаветы Михайловны и уйти в театр служить – это небольшая пауза, потому что достаточно часто и крупно в этом году наши физиономии появлялись на экране.
- После того как вы сыграли белогвардейского главнокомандующего, насколько изменилось ваше отношение к событиям 1917 года?
- Настолько, насколько меняется мое отношение к жизни по мере того, как проходит год за годом. Мы учились в школе, нам преподавали одну историю, потом что-то поменялось, нам стали преподавать какие-то противоположные факты. Тот, кто пытается стоять на земле и сопоставлять факты, анализировать, как-то пытается оставаться на этом свете. Мы снимали фильм о том, что люди, которых истребляли в течение нескольких десятков лет, были честными, верными своему слову, умели так же любить, дружить, предавать, как и мы сейчас с вами. А исторические факты и все остальное проанализируем чуть позже.
- Ориентировались ли вы на уже существующие проекты в кино, снимаясь в "Адмирале"?
- Были попытки и проекты снимать фильмы по подобным историям и с подобными героями. Я не думаю, что они были достаточно успешны - может быть, разве что в каких-то рамках. Немножко другая школа – мы ориентируемся на партнера, на режиссера или (что, слава богу, не приходится делать) на самого себя. Мне кажется, так. А вообще, этим фильмом я бы хотел остановить всеобщую страсть к безмозглому хождению в кино. Легкость и развлекательность кино - это хорошо, но мы далековато отошли от каких-то простых, понятных и, извините на пафос, человеческих вещей.
- Совсем скоро в Москву приезжает Дэниел Крейг, сыгравший Джеймса Бонда. Хотели бы и вы однажды сыграть агента 007?
- Ну, все впереди, я думаю.

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