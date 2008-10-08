Басков вывел в свет новую подругу (Смотреть ВИДЕО)

На вчерашней вечеринке Анастасии Стоцкой, которая прошла в модном ресторане в районе Воздвиженки, Коля представил боевую подругу - красавицу Анастасию. Несмотря на поздний час, девушка была полна сил и энергии, которой, как могла, делилась с Колей - артисту, занятому подготовкой большого сольного концерта, энергия сейчас не помешает. А вот подробности отношений с Настей как раз помешают: пара никак не комментирует совместный выход в свет, но рука в руке говорят сами за себя... Пока одни артисты - как Басков - выступали в романтическом ключе, другие пробовали себя в алкоголическом жанре. Так, например, отличился родной брат Анастасии Стоцкой, звезда «Бригады» Павел Майков. На вечеринке, посвященной дню рождения, а заодно выходу сольной пластинки рыжеволосой певицы, актер устроил то, что в народе называется попойкой. Не дожидаясь начала шоу, Паша решил времени зря не терять - молодой человек сразу вооружился внушительным количеством спиртного. Пока «Пчела» жужжал вокруг бокалов, грандиозное шоу Стоцкой уже закончилось - а Павел и не успел понять, когда оно началось. Пока друзья и родственники подпевали талантливой певице, родной брат налегал на коньяк. Опустошив не один бокал, Майков сам принялся развлекать гостей: а посмеяться к тому моменту уже действительно было над чем, сообщает Life. Впрочем, отличиться успел не один Павел. Молодая актриса Анастасия Цветаева, не желая толпиться, решила зажигать под песни Стоцкой на столе! Последовать примеру Насти так никто и не поспешил. А вот самого главного гостя - бывшего продюсера Стоцкой Филиппа Киркорова, певица так и не дождалась. Сославшись на неотложные дела, поп-король отделался лишь букетом цветов. Как заметили многие, Настю ничуть не расстроило отсутствие Филиппа - именинницу засыпали подарками цветами и комплементами, и ее мысли были где-то в пределах седьмого неба. Того, на которое от счастья. %v%