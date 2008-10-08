Ассия Ахат опасается высказывать свои мысли… (ФОТО)

8 октября 2008, 11:53

В конце недели состоится концерт в рамках тура Ассии Ахат – «Страсть, порок и скрипка».

Певица рассказала о подготовке к туру, о названии и о том, что же ожидает зрителя в это воскресенье в Киеве. «К этому туру я готовилась около двух лет, было много рабочих названий, было и пару песен о наркотиках и наркомании, мы проводили очень серьёзную работу по этой теме. Об этом говорят у нас в стране, но говорят очень поверхностно, мы все плохо знаем об этой проблеме, а главное иметь информацию», - так начинает рассказ о своём всеукраинском туре Ахат. Певица выбрала для рекламной компании тематику детской и подростковой наркомании, но создавать этот проект не было смысла в период активных политических перегонов. Так получилось, что исполнительнице пришлось всё время переносить свой тур на полгода. Во время киевского концерта на сцену к Ассие Ахат выйдут дети, певица надеется, что кто-нибудь из этих детей сможет обрести себе новую семью в лице присутствующих в зале любителей творчества Ахат. «Эти дети подготовили песню «Если любовь» и вместе с девушками из балета «Freedom» будут находится на сцене. У этих детей может быть единственный шанс получить такие хорошие эмоции, какие они могут получить от этого концерта», - говорит скрипачка. Кроме деток, балета «Freedom» и самой Ахат на сцене появится ещё и дуэт «69». По словам Ахат, она просто уверенна, что две длинноногие блондинки заинтересуют всю мужскую часть зала. Привести в восторг должна и знаменитая скрипка Страдивари. «Есть один француз, который является почитателем меня, как профессиональной скрипачки, именно он предложил мне скрипку Страдивари на время концертного периода. Это очень ответственная миссия, принять скрипку от частного лица. Обычно эти инструменты привозятся под охраной и с человеком, который не отходит от неё. Это очень серьёзное мероприятие, я не хочу заявлять об этом громко, потому что это очень опасно», - аккуратно рассказывает Ассия. Но не всё так страшно, Ассия призналась, что неоднократно пробовала играть на этом инструменте, ей бы хотелось, чтобы киевские зрители услышали звучание этой знаменитой скрипки. Интересно, где же Ассия уже успела ощутить в своих руках скрипку Страдивари, если она всё время находится под такой жёсткой охраной…

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
23:25
Жертвами ДТП в июле стали 19 детей - Нацполиция
23:23
В Форосе чиновники сымитировали открытие станции скорой помощи: опубликованы красноречивые фото Фото
22:59
Венесуэльский оппозиционер признался в организации атаки на Мадуро
22:53
США введут санкции против России из-за отравления Скрипалей
22:40
В Казахстане запретили трансляцию 88 иностранных телеканалов
22:27
В Одессе с угрозами отменили выступление нобелевского лауреата Алексиевич
22:02
Беллуччи показала пышную грудь в корсете: архивное фото впечатляет
21:58
МИД РФ снова назвал НАТО "бесполезным блоком"
21:28
Гейтс заявил, что "Оппозиционный блок" должен Манафорту 2,4 млн долларов
21:24
Умер тележурналист Михаил Лещинский
20:54
Покушение на Гандзюк: установлено место покупки кислоты и ее состав
20:18
В Сумах пропали вдова и дочь убитого экс-депутата Жука
20:18
В России из-за санкций обвалился рубль
19:51
Херсон страдает от токсического запаха из-за тонн птичьего помета в пригороде
19:27
Из-за автокефалии УПЦ российские священники остались без шенгенских виз – ВВС
19:15
“Знойная девчонка”. В Сети расхвалили фото Насти Каменских без макияжа
18:56
Протрамповского сенатора обвинили в торговле инсайдом - Bloomberg
18:54
Путин боится только одного — западные СМИ
18:46
"Они там окончательно е*нулись?". В Киевсовете решили потратить 140 млн гривень на табло в метро Фото
18:33
Порошенко сделал своему сыну подарок ценой в 10 миллионов гривень
18:19
На севастопольском кладбище обнаружили надгробный памятник Януковича-младшего Видео
17:49
В Херсонской области полковник полиции катался по заповеднику и стрелял в егеря Видео
17:35
Генерал-разведчик рассказал о новой стратегии России
17:34
В Чернигове посреди дороги полыхнула маршрутка, опубликованы фото Фото
16:59
Удар, операция в Москве. Стало известно, как себя чувствует звезда фильма "Такси"
16:57
Тимошенко лидирует в президентской гонке, а Порошенко по-прежнему "пасет задних" - соцопрос
16:36
Сколь веревочке не виться: сенаторы США хотят объявить РФ "спонсором терроризма"
16:30
Как американские санкции взращивают авторитаризм - The Atlantic
16:29
"Укрзализныця" наняла сотрудника для ведения страницы в Facebook за 117 тысяч гривен
16:24
“Все катастрофически плохо”. Сестра Сенцова поделилась плохими новостями о режиссере
16:05
Десять лет спустя: с чего начиналась российско-украинская война мнение
16:03
Светлана Алексиевич попала в базу "Миротворца"
16:00
Сестра Ким Кардашьян на съемках "засветила" голые прелести: опубликовано видео Видео
15:41
На Донбассе боевики "ДНР" избили и закопали живьем российского "ихтамнета"- разведка
15:29
Синоптик предупредила об усилении жары в Украине: названа дата Видео
15:08
Константину Меладзе запретили въезд в страны Евросоюза — СМИ
15:07
Савченко решила засудить Генпрокуратуру за "порочащую информацию"
14:56
Порошенко решил немножко помочь России мнение
14:43
"Путин — х*йло". В Чехии фанаты “Динамо” передали “привет” президенту РФ, опубликовано видео Видео
14:40
"Шкура. Пара-рам-пам". Лободу подняли на смех из-за фото в шубе и "леопардовом" костюме
14:30
День трех восьмерок 8.08.2018: что нужно успеть в этот день Видео
14:13
Синоптики предупредили о ливнях в августе
13:56
Смертельный секс. Мужчина задушил юную любовницу после интима
13:43
Доля импорта в Украину угля из России достигла максимума за четыре года
13:30
СМИ узнали о состоянии выписанного из больницы Кобзона
13:26
"Выстрелили в спину": Госпогранслужба сообщила о вооруженном нападении на украинского пограничника
13:13
Филипп Киркоров собрался летать в Крыму на вертолете в перьях, опубликовано фото
12:53
У Америки развилась зависимость от санкций, которые перестают работать - The Atlantic
12:48
Во Львове легковушка наехала на трех пешеходов: есть жертва, тяжело травмирован ребенок
12:27
Тоскливое зрелище под названием "Динамо пытается выйти в Лигу Чемпионов" мнение
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять