Ассия Ахат опасается высказывать свои мысли… (ФОТО)

Певица рассказала о подготовке к туру, о названии и о том, что же ожидает зрителя в это воскресенье в Киеве. «К этому туру я готовилась около двух лет, было много рабочих названий, было и пару песен о наркотиках и наркомании, мы проводили очень серьёзную работу по этой теме. Об этом говорят у нас в стране, но говорят очень поверхностно, мы все плохо знаем об этой проблеме, а главное иметь информацию», - так начинает рассказ о своём всеукраинском туре Ахат. Певица выбрала для рекламной компании тематику детской и подростковой наркомании, но создавать этот проект не было смысла в период активных политических перегонов. Так получилось, что исполнительнице пришлось всё время переносить свой тур на полгода. Во время киевского концерта на сцену к Ассие Ахат выйдут дети, певица надеется, что кто-нибудь из этих детей сможет обрести себе новую семью в лице присутствующих в зале любителей творчества Ахат. «Эти дети подготовили песню «Если любовь» и вместе с девушками из балета «Freedom» будут находится на сцене. У этих детей может быть единственный шанс получить такие хорошие эмоции, какие они могут получить от этого концерта», - говорит скрипачка. Кроме деток, балета «Freedom» и самой Ахат на сцене появится ещё и дуэт «69». По словам Ахат, она просто уверенна, что две длинноногие блондинки заинтересуют всю мужскую часть зала. Привести в восторг должна и знаменитая скрипка Страдивари. «Есть один француз, который является почитателем меня, как профессиональной скрипачки, именно он предложил мне скрипку Страдивари на время концертного периода. Это очень ответственная миссия, принять скрипку от частного лица. Обычно эти инструменты привозятся под охраной и с человеком, который не отходит от неё. Это очень серьёзное мероприятие, я не хочу заявлять об этом громко, потому что это очень опасно», - аккуратно рассказывает Ассия. Но не всё так страшно, Ассия призналась, что неоднократно пробовала играть на этом инструменте, ей бы хотелось, чтобы киевские зрители услышали звучание этой знаменитой скрипки. Интересно, где же Ассия уже успела ощутить в своих руках скрипку Страдивари, если она всё время находится под такой жёсткой охраной…