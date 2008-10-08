«Dazzle Dreams» сплагиатили Руслану? (ФОТОрепортаж)

Судя по названию, первое, что приходит в голову – это впечатление о том, что композиция посвящена израильской травести-диве Дане Интернейшнл. Но послушав несколько аккордов, понимаешь, что очень много элементов взято из творчества львовянки Русланы. В песне так и звучит «шиги-риги-дана» и с тем же мотивом. Но не только под влияние Русланы Лыжичко попали ребят из «Dazzle Dreams», танцевальными постановками для клипа занималась участница группы «А.Р.М.И.Я.» - Настя «Рыжая». Специально для съёмок клипа были придуманы простые движения, которые легко сможет запомнить вся страна. Дмитрий из «Dazzle Dreams» очень надеется, что весь украинский народ выучит все па и будет повторять, пританцовывая под их новую песню. Вчерашнюю презентацию посетила не совсем привычная, как для отечественного шоу-бизнеса, тусовка. Одной из первых на презентацию прибыла певица Наталья Дзенькив, более известная под сценическим псевдонимом Lama, девушка пришла не одна, а со своей лучшей подругой. Чуть позже, когда уже выключили свет и зал клуба наполнился дымом, явился певец Аlex Luna. Почти в самом конце презентации подъехали и несколько участников «Comedy Club UA», которые как только зашли на мероприятие, сразу же переместились в курилку. Была и малоизвестная исполнительница Семирамида, её уж точно не часто увидишь на светских мероприятиях. В последнее время, группа, продюсированием которой раньше занимался Юрий Усачев из «Гостей из будущего», начала часто появляться на всех киевских презентациях. Только пока девушки находятся не в полном составе, потому ходят вдвоём, но в скором времени коллектив обещает пополниться двумя новыми участницами. Пока существующие в группе «7 небо» девушки мало знакомы с нынешними звёздными тусовщиками, потому скромно стояли в сторонке. На презентации присутствовал и друг группы – Виктор Скуратовский, он же по совместительству является и режиссёром данного клипа. За все спецэффекты, созданные в видеоработе, стоит благодарить его, именно он с помощью операторских приёмов придал работе нестандартную атмосферу, излучающую невероятный драйв и свет.