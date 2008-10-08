У Пугачёвой новая фаворитка в Украине

Взгляд, а точнее слух Аллы Борисовны устойчиво сфокусирован в направлении Украины. В 2005 году никому неизвестная молодая певица Таня Либерман, которую мир узнал под именем Тина Кароль, получила специальный приз из рук Музы на конкурсе «Новая волна». А через несколько лет личное благословлении в прямом эфире «Радио Алла» получила песня молодой украинской певицы Мяты. Приятно порадовало то, что песню певицы Мята «Дикая» Пугачева отобрала среди множества других фонограмм, которые прослушивает лично. Нужно отдать должное и тому, что еще совсем молодая, но максимально уверенная в своих силах Мята не испугалась передать трэк для участия в проекте «Алла ищет таланты!». «Первыми быть всегда трудно, - говорит хрупкая девушка, - ведь в этом году Алла Борисовна впервые провела такой конкурс, в ходе которого сама лично отбирала песни для эфира собственной радиостанции. Но тем приятнее достижение». Позже Мята получила информацию, что песню не только прокрутили по радио, но и лично Алла Пугачева рекомендовала ее своим слушателям, композиции дали статус так называемой «горячей ротации». Может быть, следующая встреча с Аллой Пугачевой произойдет именно на фестивале «Новая волна»…