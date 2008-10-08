Басков: Я бы сам женился на Пугачёвой!

- Вы не смотрите, что я невыспавшийся. Я очень добрый и компанейский, - уверял "АиФ" Николай. - Просто всегда тяжело вставать, когда день заканчивается под утро... - Ну, вам можно, вы же - национальное достояние, как Алла Пугачёва сказала про вас.

- Надо же! Не Галкин достояние, а я! Но ей виднее. Мы с Галкиным перед Пугачёвой - как двуглавый орёл на гербе, как президент и премьер-министр перед страной.

- Кстати, вы своего друга Галкина женить хотели, а он, как сочиняет пресса, невесту уже нашёл.

- И слава богу! А что?! Я бы сам женился на Пугачёвой! Ведь Пугачёва - это всеобъемлющий фактор. И разница в возрасте тут не имеет значения. Помните, была известная история, когда восемнадцатилетний юноша безумно полюбил Эдит Пиаф.

- А вы жениться больше не собираетесь?

- То, что торопиться не буду с женитьбой, - это 100 процентов! Во-первых, я эгоистичный человек, прежде всего по отношению к творчеству. Во-вторых, я иногда могу быть безответственным, непунктуальным, необязательным. Но зато я на сцене хорош (смеётся). Хотя в жизни тоже бываю очень даже ничего. Но, к сожалению, искусство - ревнивая штука. Как женщина! Конечно, я хочу быть счастливым, чтобы у меня было много детей, жить большой семьёй, чтобы во мне любили и все плюсы, и все минусы. А сейчас мне, конечно, трудно. Я свободный, молодой, успешный, симпатичный. От меня тут недавно родить хотели. Стояли поклонницы, все кричали: «Коля! Коля!» А одна орала: «Хочу ребёнка от Баскова!» Вот хотят от Баскова ребёнка! А что? Возможно, я жениться не буду, а ребёнка себе ещё рожу. Одного, двух, трёх - как пойдёт. И от разных женщин. А вдруг у одной получится мальчик, а у другой - девочка? (Хохочет.)

- А как же дочь Монтсеррат Кабалье? Ведь, как писали, был у вас роман?

- Пускай пишут! Если пишут - значит, хотят! Когда говорят про роман - значит, он возможен. А потом, вот один раз разве назовёшь романом? А у нас если где-то кого-то с кем-то увидели - уже роман.

- Вы в йошкар-олинском театре до сих пор в штате состоите? Зарплата у вас там, наверное, не соответствует статусу?

- Зарплата у меня там хорошая. Маленькая, но стабильная. Я её год коплю, а потом забираю.

- Сегодня многие артисты большую часть своих доходов получают от ведения корпоративных вечеринок.

- А разве это плохо? Это же прекрасно! Ко мне в таких случаях всегда уважительно относились. Как могли обидеть достояние?

- Тельман Исмаилов вам за выступление машину подарил?

- За выступление мне заплатили отдельно, а машину просто подарили. Наверное, из уважения к моему таланту. У меня как раз не было машины. И мне было приятно, я ему очень благодарен за внимание. Нам, артистам, надо помогать, мы же не от мира сего. Хуже детей. Но мы тоже не остаёмся в долгу. Не буду кричать на всех углах об этом, но артисты тоже людям помогают. (Николай взялся за второе блюдо.)

- Вы вроде бы худели, даже личного диетолога завели?

- Да, худею, видите (показывает на тарелку с супом). Но я правда похудел. Я летаю за границу к врачу. Совмещаю двух диетологов - Маргариту Королёву в Москве и заграничного врача. У Кабалье есть поклонница, графиня Кристина де Ордобас. И она меня познакомила с доктором Чамсом. Он известен по всему миру, среди его клиентов Камилла Паркер-Боулз, Шэрон Стоун, Элизабет Тейлор, вся королевская семья. Этот доктор на растительных основах делает коктейли, которые выводят подкожный жир, омолаживают организм. Но недавно я узнал, что одна питерская компания производит такие же коктейли. Теперь мне моя диета стала в 10 раз дешевле. Можно и не летать к доктору Чамсу. Пускай летают олигархи.

Хотя личный диетолог для меня - это жизненная необходимость. Перед оперной премьерой ты попадаешь в зависимость от репетиций, мало двигаешься, начинаешь наедаться. Я обычно держу вес от 80 до 85 кг.

Вот сейчас замахнулся на грандиозное действо - устраиваю большое шоу в Санкт-Петербурге, в Ледовом дворце, куда съедутся все именитые гости, включая Монтсеррат. Ради этого шоу мне надо похудеть - в контракте поставили пункт, по которому я должен весить не больше 77 кг.

На прощание Николай сказал, что уже сам придумал заголовки для интервью: «Поставьте: «Я бы женился на Пугачёвой» или «Хочу детей от разных женщин». Они самые кричащие! Видите, у меня и литературный дар есть. Ой, я вообще очень талантливый, честное слово! Да, и ещё, пользуясь случаем, хочу поздравить мою маму с днём рождения! Дорогая моя, ты самая лучшая мама на планете Земля!



