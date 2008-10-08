Виктор Павлик снимется в голливудском триллере

С чем именно связан визит украинского «шикидым» в столь далекие края, мы решили узнать непосредственно у самого артиста. - Это не туристическая поездка – раскрывает секрет Виктор Павлик. – Буду сниматься в кино! Петь я умею (смеется). А если серьезно, то в какой-то момент ощутил, что хотелось бы расширить спектр своих возможностей, проявить себя в новом амплуа и получить новый опыт. Кстати, приглашение сняться в американском триллере Виктор Павлик получил еще в августе в Пекине во время проведения олимпийских игр. Он, как и некоторые другие украинские артисты, входил в состав украинской делегации и своими песнями вдохновлял наших спортсменов на новые завоевания. Тогда же Олимпиаду в Пекине посетило больше полумиллиона иностранных туристов со всех концов мира! Среди них был и голливудский режиссер канадского происхождения Александр Бурим, который познакомившись поближе с нашими звездами, предложил Виктору интересную роль… украинского мафиози, ссылаясь на его острый ум, яркую внешность и четкость лицевых линий. Поэтому во время пребывания в Голливуде Виктор подпишет контракт, а также планирует посетить всемирноизвестные достопримечательности, такие как Голливудская аллея славы - тротуар по Голливудскому бульвару и Вайн-стрит в Голливуде, в который вложено более 2500 пятиконечных звёзд с именами знаменитостей. Между прочим, первая звезда была заложена 9 февраля в 1960 году и принадлежит Джоан Вудвард. Также планируется посещение легендарного знака Голливуда, расположенного на холмах и экскурсия улочками районов Мелроуз и Беверли-Хиллс. А мы пожелаем Виктору удачи и позитивных впечатлений в новой стране, а тaкже с нетерпением будем ждать его появления на телеэкранах!