Васю Фролову покорили голландцы (ФОТОрепортаж)

Самым ярким впечатлением от поездки для Василисы стало знакомство с голландцами. - Я была совершенно очарована местными мужчинами, - делится ведущая. – Меня поразили пилоты, с которыми я встретилась на съемках - статные, стройные, стильные. Но особенно радует то, что все голландцы – красавцы, как на подбор. Ходила по улицам, и нарадоваться не могла. Домой я привезла целую коллекцию их фотографий. Головоломки Собираясь на чемпионат мира по высшему пилотажу Rеd Bull Aіr Race, Василиса мечтала о полете в небе. Но это оказалось не так просто – программа построена в форме квеста, где за определенный отрезок времени участнику предстоит выполнить ряд заданий различной степени сложности. Подняться в небо сможет лишь тот, кто до этого пройдет все испытания. Фроловой пришлось исколесить Роттердам вдоль и поперек, выполняя задания создателей программы. Порой указания, которые она получала во время квеста, ставили Васю в тупик. Ну вот о чем можно подумать, когда просят «найти объект, встречи с которым избегают пилоты»? - Тут попахивает мистикой, - задумчиво предположила телеведущая. Но, поразмыслив, догадалась: пилоны (это специальные надувные ворота, которые приходится проходить участникам Rеd Bull Aіr Race)! Ведь за столкновение с ними пилотов воздушной «формулы 1» штрафуют! К пилонам пришлось добираться через реку Маас, преодолевая сильнейшие порывы ветра. Но заветный конверт с очередным заданием Вася все-таки добыла. Пришлось поломать голову Фроловой и во время поиска «конструктора для взрослых», где ее ждал еще один конверт с заданием. Но к поездке в Роттердам Вася предусмотрительно подготовилась, поэтому вовремя вспомнила о главной архитектурной достопримечательности города. - Это удивительное сооружение, где на соединенных между собой тумбах стоят желтые кубики. Каждый такой куб - трехъярусная квартира для одной семьи, - рассказывает Фролова. – Я сама с удовольствием бы поселилась в такой! Долго блуждать по футуристическому строению участнице не пришлось – конверт она нашла на самом видном месте.