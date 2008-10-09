Людмила Гурченко запела по-грузински

Гостей собралось так много, что в зале негде было яблоку упасть. К ногам Давида несли огромные букеты цветов, их было настолько много, что некоторые сразу уносили в подсобное помещение. На мероприятии отметились Людмила Гурченко, Николай Басков, Борис Моисеев, Лада Дэнс, Александр Панайотов, Рома Кенга, Ираклий Пирцхалава, Анатолий Евдокимов, Ирина Дубцова и другие. По-настоящему развеселил публику Борис Моисеев. Он без конца смешил журналистов, рассказывая о своих взаимоотношениях с Вячеславом Зайцевым. Как известно, Борис ведет точно такую же передачу как и кутюрье - «Модный приговор», только на Украине на канале Интер. Он и не думал, что между ними может возникнуть конфликтная ситуация, но все дело, считает певец, в человеческой зависти. У Бориса большие рейтинги, у него все в порядке с дикцией и, вообще, он потратил уйму времени, чтобы достойно показать себя на этом проекте. Когда приглашенные расселись за столики, началось шоу. Первыми на сцене оказались коллеги Давида по Fresh Art - Аслан и Алик, после своей поздравительной речи, ребята объявили о том, что теперь Fresh Art еще и продюсерский центр и незамедлительно пригласили на сцену начинающую певицу Юлию (новый проект Fresh Art),у которой тоже случился день рождения, и с этого момента Давид и Юлия стали отмечать праздник вместе. Больше всех оваций сорвала Людмила Гурченко, которая а-капельно исполнила для Давида попурри из известных грузинских песен и даже станцевала, после чего именинник, в знак благодарности, встал перед примой на колени. Как всегда, порадовал публику Александр Панайотов, который также со сцены поздравил Давида и исполнил песню, посвятив его маме именинника. Почувствовав теплый прием, он еще спел несколько своих хитов под общее ликование публики. Сам Давид тоже подготовил сюрприз для всех - дерзкое травести-шоу от Анатолия Евдокимова. Артист спародировал практически весь зарубежный звездный бомонд, при этом все мужчины выступали на тонких дамских шпильках. Завершали вечер голосистые друзья Давида из Грузии, спевшие самые известные грузинские шлягеры. Под занавес вынесли торт, и все звезды дружно запели «Happy Birthday».