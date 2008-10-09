История любви Кати Веласкес и Васи Бондарчука (Эксклюзивные подробности)

Об этом влюбленные признались программе «Зіркові драми» (Новый канал).Познакомились Бондарчук и Катя Веласкес, когда Василий еще не был известен как певец. Повстречались недолго и – расстались. Причем по инициативе Катерины, решившей в тот момент, что это – не «ее» мужчина. Катиного возвращения Бондарчук добивался два года. - Чем я ее взял? Наверное, настойчивостью, - рассуждает вслух Василий. - Это был период, когда я разбирался в себе. Я думал, что же я хочу. Люблю ли ее либо это просто что-то непонятное… Или это какая-то обида, и я хочу ее вернуть? Или это действительно любовь? Или это мое эго? И вот на протяжении двух лет мы иногда встречались, и все это время я видел ее и действительно понимал, что хочу быть с ней. В прошлом году влюбленные решили жить вместе. Но в тот момент карьера Бондарчука стремительно летит вверх. Глянцевые журналы называют его секс-символом… А отношения с Катей становятся все хуже. - Все-таки в шоу-бизнесе действительно есть нюансы… - признает певец. - Здесь нужно большое понимание и терпение. В тот период, когда все начиналось, много было разных историй, разных сплетен, разных ситуаций, которые Кате не нравились. Она понимала, что это где-то работа, но это ущемляло женское достоинство. И я, наверное, в тот период не до конца себя правильно вел… Катя и Василий практически расстаются. Именно в этот момент Веласкес проходит кастинг Первой «Фабрики зірок» на Новом канале и уходит жить в Звездный дом. Одно из условий проекта – субботние выступления «фабрикантов» в дуэте со звездами. На одном из гала-концертов Кате выпало петь с Василием. Их выступление с песней «Нежная» стало одним из самых трогательных концертных номеров проекта. - Во время этой песни я как никогда ощущал полную гамму эмоций, – делится Бондарчук. - Было настолько органично, в отношении Кати, меня… Все слилось воедино… После того, как Веласкес вылетела из проекта, она вернулась к Бондарчуку. Сейчас пара ждет ребенка. Он должен родиться в октябре. Из-за беременности Кате приходится сидеть дома. А у будущего папы как обычно – концерты, съемки, интервью… - За что я очень благодарна секс-символу Бондарчуку, - с улыбкой говорит Катя, - за то, что поводов каких-то, чтобы я нервничала нереально… нет, у нас таких нет. Даже если в отъездах, он все время звонит, говорит, что все в порядке, что все хорошо… Смотрите программу «Зіркові драми» 12 октября в 15.00.