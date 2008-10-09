Лиза Боярская увела Хабенского из семьи (ФОТОфакт)

Елизавета Боярская, ставшая знаменитой благодаря фильму «Ирония судьбы-2», увлекается картинами исторической тематики, двадцатидвухлетней девушке очень хотелось ощутить начало прошлого века и полностью погрузиться в съёмочный процесс. Многие думают, что после «Иронии судьбы-2», её сразу заприметили режиссёры, но на самом деле, всё случилось наоборот. Ровно четыре года шла подготовка и съёмки киноленты «Адмиралъ», и лишь на четыре месяца Лизу Боярскую и Константина Хабенского попросили прерваться и переместиться на съёмочную площадку «Иронии судьбы-2». На пресс-конференции, посвящённой фильму был и режиссёр «Адмирала» - Андрей Кравчук. По его словам, уровень киноиндустрии уже возрос, теперь смело можно организовывать масштабные съёмки. Специально для этого фильма пришлось соорудить корабль времён адмирала Колчака, так как в России не сохранилось никаких исторических кораблей. Кроме Лизы Боярской и Константина Хабенского, в фильме снялись: Егор Бероев, Фёдор Бондарчук, у которого на голове появилась неплохая шевелюра, Сергей Безруков, Анна Ковальчук. Режиссёр умело использовал всех актёров, ему удалось включить в съёмочный процесс известные лица и дать им эпизодические роли. «Когда я прочитала сценарий, я сразу же поняла, что это полностью моё, и если я этого не сыграю, то не прощу себе никогда. Я бы тоже во имя любви пошла на многое. К сожалению .в наше время понятие «любовь» заменяется многими другими словами. «Адмиралъ» - именно о настоящей любви, духовной, прекрасной и чистой», - восторгаясь полученным результатом говорит Лиза Боярская. Саундтрек к «Адмиралу» написал композитор Игорь Матвиенко, а исполнила песню «Анна» - молодая исполнительница Виктория Дайнеко. Фильм переполнен спецэффектами и моментами запретной любви. По сюжету, Анна Тимирева (Лиза Боярская) влюбляет в себя адмирала Колчака (Константина Хабенского), у которого жена и ребёнок и которых он оставляет ради любви к Анне. Напомним, что пара Хабенского и Боярской уже была во второй части «Иронии судьбы», в этой ленте они также, как и в «Адмирале» играли любовь. Неужели не возникло это чувство на самом деле между актёрами, если им пришлось так долго его изображать…