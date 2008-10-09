Группа «Чорнобривці» страдает переодеванием… (ФОТО)

Над идеей и съёмками клипа работали сразу два режиссёра - Юрий Шолох, он же продюсер группы и Макс Турчев. В основу видеоролика легла идея оживления картины Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». Локацией для проведения съёмок был выбран парк Дружбы Народов. Участники группы Роберт и Стив так удачно вжились в роли запорожцев, что под конец съёмок не хотели снимать шаровары. «Нам настолько понравилась идея режиссёров, что мы преждевременно начали вживаться в роли украинских казаков. Так что в день съёмок всё было очень легко и органично. Кстати, шаровары оказались очень удобной одеждой. Так что вот сейчас подумываем, а не носить ли их в повседневной жизни» - комментируют Роберт и Стив. Кроме участников группы, в съёмках были задействованы профессиональные каскадёры, они прыгали через костёр, делали невероятные трюки, которым могли бы позавидовать сами казаки. Настя, которая представляет прекрасную половину группы, в этот раз перевоплотилась в настоящую украинскую Галю. По режиссерской задумке, в клипе будет задействована не одна Галя, но секрет раскроется только на премьере видеоклипа, которая планируется уже в середине октября.