Группа «Милос» превратилась в алкоголичек? (ФОТОфакт)

На одной из вечеринок Катя и Оксана вытворяли такое, что никому и в голову не могло прийти, что девушки на такое способны. Обычно, на всех тусовках, дуэт держит себя в руках и скромненько стоит в сторонке, вдали от тусовочной толпы. Но тут, по непонятным причнам, девушки перебрали лишнего и завелись ни на шутку. Катя и Оксана начали бесцеремонно приставать к участникам группы «D.Lemma», поливали парней шампанским, смешивали уйму спиртных напитков и валялись по диванам. «Милос» ничуть не смущал то, что их фотографировали, им это было даже в кайф, судя по их лицам и позированию. Видимо, именно поэтому на массе презентаций девушки умиротворённо стоят в сторонке, наверняка отходят от бурных и пьяных ночей.