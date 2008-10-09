Оля Горбачева упала на колени перед Виктюком (ФОТОфакт)

Девушка, которая утверждала, что танцы – не ее конек, проявила характер и затанцевала и даже стала на колени перед известным режиссёром Романом Виктюком. С самого начала пара Горбачева–Гладун оказалась в тройке лидеров проекта по сумме баллов жюри. В третьем туре они поставили новый рекорд – получили первую наивысшую оценку судей - 10 баллов за исполнение румбы, и заняли второе место. Так высоко оценил танец пары режиссер Роман Виктюк, отметив творческий подход Оли Горбачевой и хореографа Дмитрия Дикусара к постановке. Перед зрителями разворачивалась драма между Горбачевой и Гладуном из-за того, что Оля, по ее словам, «немножечко влюбилась» в другого. Прямо во время танца менялись наряды солистки «Арктики» – три раза партнер срывал с нее шелковое платье, под которым оказывалось новое – другого цвета. Из-за того, что на ней было надето целых четыре платья, Горбачева стала весить на три килограмма больше. После окончания третьего тура Оля встала на колени перед Виктюком, чтобы поблагодарить его за наивысший балл. Отличилась пара и вторым своим танцем – диско. Оля и Саша нарядились в одинаковые голографические обтягивающие костюмы с брюками клеш, белые парики и огромные голубые очки-звезды. Оля Горбачева хотела подарить очки своей дочке Полине после эфира, но была разочарована тем, что не нашла ни одной пары после окончания танца. В отличие от других участников шоу, ни Оля, ни Саша никогда раньше не занимались бальными танцами. Сейчас Горбачева напряженно репетирует танцы и придумывает костюмы для четвертого тура. «Первый танец будет красивым и романтичным, мы его полностью доверили Дикусару. А во втором танце по полной программе оторвусь уже я и воплощу все свои эротические идеи в костюмах и в подаче. Дима был шокирован моими идеями, на что я ответила ему: «Я же тебе безоговорочно доверяю хореографическую часть, доверь и ты мне творческую».