Девушка Бонда забыла русский язык? (ФОТО)

Пафоса вокруг приезда уроженки города Бердянска было немеряно. «Сони Пикчерс» проводило аккредитацию и мероприятия, связанные с показом и пресс-конференцией так, будто речь идет как минимум о церемонии вручения «Оскара» и приезде как минимум Мадонны или Джепнифер Лопес. Конечно, мы понимаем, это мировая практика, так принято и т.п., но… В общем, не привыкли мы к такому. Тем не менее, пресс-конференция прошла довольно интересно. И в этом немалая заслуга ее ведущего DJ Паши. Он огласил жесткие временные рамки, да и сам активно задавал точные и информативные вопросы. Все обратили внимание, что Ольга, которая уже несколько лет живет в Париже, говорит с легким акцентом и порой подыскивает нужные слова по-русски. Зато поздоровалась она со всеми по-украински! «О том, что меня утвердили на ту роль, я узнала под Рождество, - вспоминает актриса. - Несмотря на то, что накануне я прошла все три тура кастинга, окончательного результата не знал никто. И тут звонит мой агент и сообщает такую новость!» Ходят слухи, что решающую роль в выборе партнерши сыграл все-таки Дэниэл Крейг. Хотя, по признанию Ольги, они успели только представиться друг другу, и сразу же приступили к актерским пробам. Очень тепло отзывалась Куриленко о режиссере картины Марке Форстере. «Ни разу за полгода съемок он не повысил ни на кого голоса, а если хвалил, то тихо и без пафоса. Наша команда - а это 250 человек - стала одной семьей. Мы постоянно шутили, Крейг всех смешил, и даже синяки и ссадины, которые я получала во множестве на трюковых сценах, не испортили этой атмосферы». Поведала Ольга и о том, что эта роль не стала для нее эдаким джек-потом, как это возможно в модельном, скажем, бизнесе. «Я долго шла к своей цели. Записалась на актерские курсы, обивала пороги агентств, не пропускала ни одного кастинга, соглашаясь даже на самые мелкие роли. Потом сыграла несколько больших ролей во французском кино, но вы вряд ли знаете эти картины, они шли только во Франции. Я много работала, чтобы добиться своей цели. И если бы чувствовала, что не «потяну» роль девушки Бонда, даже не пыталась бы пробоваться», - уверенно говорит уроженка Бердянска. По словам актрисы, ее поразили съемки в Чили. «Пустыня, ни травинки, и величественные горы - такого я не видела никогда в жизни, и была в восхищении. Хотя другим ребятам из группы пейзажи Чили показались грустными и депрессивными». Под занавес Ольга призналась, что приезд в Украину в рамках промотура –исключительно ее инициатива. Изначально планировалась только Россия. «Но я сказала, что Украина - моя родина, и мы должны презентовать фильм здесь в первую очередь». Браво, землячка! Напомним, что в кинотеатрах картина будет показана начиная с 6 ноября этого года. Сходите, не пожалеете!