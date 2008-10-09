Олег Собчук не носит «фенечки» поклонниц

. За эти несколько месяцев С.К.А.Й. успели не только обновить свои знания из украинской географии, но и осуществить свои детские мечты. На протяжении тура, который был посвящен «1020-летию Крещения Руси», С.К.А.Й. объехали Украину вместе с группами ДДТ и Братьями Карамазовыми. Для вокалиста С.К.А.Й. Олега Собчука знакомство с Юрием Шевчуком, который был его кумиром с детства, стало настоящим событием. «Я вырос на музыке ДДТ. Юрий Шевчук – очень сильный и интересный человек. У него есть чему поучиться. Мне очень понравилось его почтительное отношение к нашей стране, народу и к людям в целом», - говорит Олег Собчук. После общих концертов в двадцать одном городе Украины С.К.А.Й., Братья Карамазовы и ДДТ не только хорошо познакомились, но и подружились. Именно в честь такой украинско-российской дружбы, почти на каждом концерте ДДТ исполняли песню «Это все (что останется после меня)» на украинском языке. По завершении этого тура у ребят из С.К.А.Й. было лишь несколько дней, чтобы отдохнуть. После этого группа опять отправилась во всеукраинский тур «Djuice Music Drive», в котором С.К.А.Й. выступили хедлайнерами западного направления. Концертный график тура включал в себя 15 городов, в большинстве из которых С.К.А.Й. были впервые. По-видимому, именно этот факт вынудил некоторых поклонниц буквально сойти с ума – одна из фанаток совершила такую шумиху возле концертного автобуса, что Олег решил выйти к девушке и успокоить ее. Но как только объект обожания приблизился к фанатке, она ринулась Олегу на шею и так крепко прижала певца, что он с трудом вырвался из горячих объятий фанатки. Но обычно поклонники приносят С.К.А.Й. только приятные эмоции, в частности музыкантов очень удивило огромное количество подарков, которыми почитатели буквально засыпали группу во время тура. «Мне много чего дарят – книжки, маленькие сувениры, браслеты, «фенечки» - это очень приятно, но я не могу их носить. Я верю в такую штуку, как энергетика: любая вещь наделена ею. И я это чувствую. Поэтому вещи с «чужой» энергетикой носить не могу. Но я их храню, потому что эти проявления внимания поклонников для меня очень важны», - рассказывает Собчук. После нескольких месяцев гастролей С.К.А.Й. наконец-то появятся с сольным концертом в Киеве. Все поклонники группы смогут увидеть и послушать С.К.А.Й. 24 октября в клубе «Forsage».