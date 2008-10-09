Гайтана полюбила игру на деньги

Певице не пришлось испытывать нервы за игральным столом в казино или вступать в заговор c «однорукими бандитами». Оказывается, Гайтана очень любит покупать лотерейные билеты. Фортуна зачастую улыбается певице – буквально несколько дней назад она зачеркнула две линии в одной из известных лотерей. Хотя выигрыш оказался незначительным, ведь многие украинцы также избрали именно эти номера, Гайтана не опечалилась, потому что играет она не ради денег. Ей нравится сам процесс, азарт. Несмотря на это, недавно певица выиграла достаточно большую сумму - 3 тысячи гривен! На данный момент это наибольший выигрыш певицы. «Друзья и близкие часто дарят мне разные лотерейные билеты. Но наиболее интересным подарком были 22 лотерейных билета, презентованные на 22-лети моими друзьями. И некоторые из них, кстати оказались выигрышными», - поведала певица. Вообще Гайтана советует всем как можно чаще играть в лотерею и испытывать удачу. «Я верю в удачу. Мы все часто желаем каких-то вещей, или денег, но так редко что-то делаем, чтобы получить желаемое. Иногда нужно просто сыграть в лотерею, чтобы дать возможность Фортуне улыбнуться вам», - утверждает Гайтана.