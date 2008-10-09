Алла Пугачева: Челобанов - мой коммерческий проект, а я ищу утонченность

– Поскольку я сама резкая и прямолинейная, – сказала Алла, – мне всю жизнь хотелось найти человека более интеллигентного и утонченного, чем я. Хотелось, чтобы он дополнял меня! Из всех спутников, которые были в жизни Примадонны, под это описание подходит только Галкин. Утонченный и интеллигентный. Мужчины Аллы Пугачевой всегда вызывали огромный интерес. Стоило ей появиться с кем-то на публике, как молва тут же укладывала спутника к звезде в постель. – Мне приписывали «отношения» с Паулсом, Кузьминым, Челобановым, Кальяновым и Николаевым, – вспоминает Алла. – Да, я их очень любила. Мы создавали песни, спектакли, программы – как же без влюбленности? Но это не означает близких отношений! Одним из самых обсуждаемых был в свое время союз с Сергеем Челобановым, пишут "Тайны звезд". У него имелась жена и двое детей, и он был моложе Аллы Борисовны на 10 лет. На глазах у всей страны Примадонна играла с Сергеем в любовь. Это был, как выясняется теперь, чисто коммерческий проект. – Три года, которые мы проработали вместе с Челобановым, были для меня годами пытки, – признается Пугачева. – Когда-то Челобанов был наркоманом. Потом бросил. Но иногда курил – я это видела. Я ему так сказала: «Буду работать с тобой только три года, чего бы тебе это ни стоило. Хочешь учиться плавать, плыви сам!» Теперь понятно, почему, находясь в союзе с Челобановым, Пугачева, как тогда казалось, «неожиданно» вышла замуж за Киркорова. Киркоров – От мужчин типа Киркорова (надо полагать, и Кузьмина. – Прим. ред.) я бегала всю жизнь, – рассказала Пугачева. – А они на меня западали, и все были похожи на Филиппа: кудрявые, черные, глазастые, знойные. Мне мужественности хватало в жизни, и я старалась найти другой тип. Галкин Похоже, только сейчас эти поиски закончены. Все активно обсуждают роман Аллы с интеллигентом Галкиным. Не осталась в стороне даже Церковь! – Алле Борисовне нужно думать о покаянии, а не о сожительстве с очередным мальчиком! – заявил отец Марк, который венчал Пугачеву с Киркоровым. Примадонну эти слова оскорбили. – Когда мне заместитель патриарха начинает советовать покаяться за то, что «тайно сожительствую с мальчиком», я думаю: Господи Боже мой! Дорогой ты мой заместитель! Последил бы лучше за тем, что творится в церквях и патриархии! И кто там с какими мальчиками тайно живет! – заявила Примадонна в эфире «Радио Алла». – Я не говорю, что я – святая. Но мне как верующему человеку трудно сказать, что я в этом грешна. И в самом деле. Галкин – давно не мальчик. Интеллигентному и утонченному мужчине, которого Алла искала всю жизнь, не 18, а уже 32! Если, конечно, это тоже – не очередной коммерческий проект...