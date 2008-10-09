На съемках клипа группы «ВИА Гра» произошло ЧП (Смотреть ВИДЕО)

Видео «Американская жена» едва не закончилось неожиданным ЧП. В самый разгар записи декорация весом более 50 килограммов с жутким грохотом рухнула на пол. К счастью, никто из солисток популярной группы не пострадал, но перепугались красавицы страшно. - Я была в ужасе! Вы можете себе хотя бы на минутку представить, если бы эти декорации упали на девочек, это могло очень плохо закончиться! Слава богу, обошлось...- делится переживаниями с LIFE.RU помощник режиссера Андрей. Пышногрудые красотки еще долго приходили в себя после случившегося: девушкам только и оставалось благодарить Бога за то, что остались живы и здоровы. Съемки 27-летняя Альбина, 25-летняя Меседа и 23-летняя Татьяна Котова показывали чудеса актерского мастерства в одном из павильонов «А-Медиа». Солистки легендарной группы «ВИА Гра» под руководством режиссера Романа Васянина приступили к рабочему процессу: «Камера, мотор....» Котова приехала на площадку первая: с первых минут ее пребывания «у станка» начались настоящие женские неприятности: наращенные волосы запутались, разболелся живот, да еще дорогущий браслет куда то пропал. - Да что за день сегодня такой?! - возмущалась гламурная блондинка. Приятные моменты на съемочной площадке, к счастью, тоже присутствовали. Например, незапланированный стриптиз! Покинув капот «Мерседеса» (по сюжету девушка лежала на ретроавтомобиле), неожиданно для всех Альбина задрала юбку: причиной подобного бесчинства стало неудобное платье. Подкладка сковывала движения певицы. - Мне этот подол надоел, я двигаться не могу, - пожаловалась солистка трио. Костюмеры засуетились вокруг 27-летней Альбины: отрезать подол от платья оказалось задачей не из легких: капризная ткань, как на зло, не поддавалась. - Режьте меня... режьте, - смеялась певица. - Ой, аккуратнее, не испортите, а то останусь без платья, - комментировала происходящее Альбина. %v%