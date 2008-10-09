Юрий Бардаш нашёл девушек для «Quest Pistols» (ФОТОрепортаж)

Девушки-участницы новой группы не несут себе пошлости и вульгарности, присущей женским исполнительницам и коллективам. Первый клип продюсер девушек решил снимать на известную композицию «Прекрасное далёко». Режиссёром клипа стал Алексей Голуб. Клипмейкер пока не очень долго работает по профессии, но уже неплохо умеет организовывать рабочий процесс. Для съёмок были специально разработаны эскизы с постановками балета. Кроме того, весь балет был одет в серые штаны и регланы с капюшонами. Съёмки кадров при участии балета снимали очень долго, а девушки из группы в это время выходили на перекур и попивали чай при полной боевой раскраске и в полном сценическом обмундировании. По мнению продюсера группы Юрия Бардаша, второе исполнение хита прошлого века, будет неземным и сможет открыть его с другой стороны. Искренние интонации и идеальные слова – это залог успеха. А загадочное название коллектива только усиливает интерес к тому, что же будет на экране. Клип на песню «Прекрасное далёко» будет наполнен яркими контрастными образами и футуристическими элементами, именно это должно придать новизны отечественному производству клипов.