СРОЧНО! Внук Аллы Пугачевой попал в больницу с серьезной травмой головы

10 октября 2008, 11:07

Младший внук примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой - 10-летний Дени Байсаров - попал в больницу с серьезной травмой головы.

Врачи констатировали у мальчика сотрясение головного мозга. Оставлять сына в клинике Кристина Орбакайте категорически отказалась. В травматологическом отделении не нашлось люксовых палат. Звездная мама договорилась, что врачи сами будут приезжать к сыну на дом. Несчастье В детскую клинику младшего внука примадонны привезла мама - Кристина Орбакайте. К тому времени, как дочь легендарной Аллы Борисовны, в сопровождении охранников и няни маленького Дени, подъехала к центральному входу столичной детской клиники, в травматологическое отделение были вызваны ведущие специалисты. Маленького отпрыска звездного семейства осматривал лично главный врач больницы. В ходе обследования, врачи обнаружили у 10-летнего Дени сотрясение головного мозга. Малыш неудачно упал и получил травму. - Для 10-летнего ребенка это серьезная травма, - говорит врач клиники. - Им предложили лечь в больницу, но мать отказалась. Кроме сотрясения головного мозга у маленького внука Пугачевой врачи заподозрили сдвиг шейных позвонков. Врачи-травматологи рекомендовали Кристине Орбакайте оставить сына в клинике хотя бы на несколько дней. Эскулапы утверждали, что травмы серьезные. Ребенка необходимо понаблюдать в стационаре. Но узнав о том, что в клинике нет палат-люксов, 37-летняя звезда эстрады категорически отказалась оставлять сына в больнице. Папа Певица попросила врачей оказать ребенку всю необходимую помощь и отпустить домой, сообщает Life. - Ему провели все необходимые процедуры, выписали лекарства, - продолжает врач. - Никаких осложнений быть не должно. Врачам пришлось надеть на 10-летнего Дени Байсарова специальный корсет, удерживающий шейные позвонки в прямом положении. А на травмированную голову наложить повязку. Кристина Орбакайте попросила врачей в случае необходимости сразу же приехать к сыну домой. Родители 10-летнего Дени не на шутку переволновались. Вслед за Кристиной Орбакайте в клинику приехал отец мальчика - бизнесмен Руслан Байсаров. Увидев обоих родителей, маленький Дени настолько обрадовался, что даже забыл о боли. Внуки Аллы Пугачевой не первый раз заставляют ее волноваться за них. Три года назад серьезно пострадал старший Никита. Страстный любитель экстремальных видов спорта, Никита Пресняков сломал ногу, катаясь на скейтборде. А 1 сентября 2006 года он явился в школу со сломанной рукой. - Дени более спокойный, чем Никита, - говорит Владимир Пресняков-старший. - Это Никита лезет куда ни попадя, а Дени более рассудительный. Но что вы хотите. Это же мальчишки.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
23:25
Жертвами ДТП в июле стали 19 детей - Нацполиция
23:23
В Форосе чиновники сымитировали открытие станции скорой помощи: опубликованы красноречивые фото Фото
22:59
Венесуэльский оппозиционер признался в организации атаки на Мадуро
22:53
США введут санкции против России из-за отравления Скрипалей
22:40
В Казахстане запретили трансляцию 88 иностранных телеканалов
22:27
В Одессе с угрозами отменили выступление нобелевского лауреата Алексиевич
22:02
Беллуччи показала пышную грудь в корсете: архивное фото впечатляет
21:58
МИД РФ снова назвал НАТО "бесполезным блоком"
21:28
Гейтс заявил, что "Оппозиционный блок" должен Манафорту 2,4 млн долларов
21:24
Умер тележурналист Михаил Лещинский
20:54
Покушение на Гандзюк: установлено место покупки кислоты и ее состав
20:18
В Сумах пропали вдова и дочь убитого экс-депутата Жука
20:18
В России из-за санкций обвалился рубль
19:51
Херсон страдает от токсического запаха из-за тонн птичьего помета в пригороде
19:27
Из-за автокефалии УПЦ российские священники остались без шенгенских виз – ВВС
19:15
“Знойная девчонка”. В Сети расхвалили фото Насти Каменских без макияжа
18:56
Протрамповского сенатора обвинили в торговле инсайдом - Bloomberg
18:54
Путин боится только одного — западные СМИ
18:46
"Они там окончательно е*нулись?". В Киевсовете решили потратить 140 млн гривень на табло в метро Фото
18:33
Порошенко сделал своему сыну подарок ценой в 10 миллионов гривень
18:19
На севастопольском кладбище обнаружили надгробный памятник Януковича-младшего Видео
17:49
В Херсонской области полковник полиции катался по заповеднику и стрелял в егеря Видео
17:35
Генерал-разведчик рассказал о новой стратегии России
17:34
В Чернигове посреди дороги полыхнула маршрутка, опубликованы фото Фото
16:59
Удар, операция в Москве. Стало известно, как себя чувствует звезда фильма "Такси"
16:57
Тимошенко лидирует в президентской гонке, а Порошенко по-прежнему "пасет задних" - соцопрос
16:36
Сколь веревочке не виться: сенаторы США хотят объявить РФ "спонсором терроризма"
16:30
Как американские санкции взращивают авторитаризм - The Atlantic
16:29
"Укрзализныця" наняла сотрудника для ведения страницы в Facebook за 117 тысяч гривен
16:24
“Все катастрофически плохо”. Сестра Сенцова поделилась плохими новостями о режиссере
16:05
Десять лет спустя: с чего начиналась российско-украинская война мнение
16:03
Светлана Алексиевич попала в базу "Миротворца"
16:00
Сестра Ким Кардашьян на съемках "засветила" голые прелести: опубликовано видео Видео
15:41
На Донбассе боевики "ДНР" избили и закопали живьем российского "ихтамнета"- разведка
15:29
Синоптик предупредила об усилении жары в Украине: названа дата Видео
15:08
Константину Меладзе запретили въезд в страны Евросоюза — СМИ
15:07
Савченко решила засудить Генпрокуратуру за "порочащую информацию"
14:56
Порошенко решил немножко помочь России мнение
14:43
"Путин — х*йло". В Чехии фанаты “Динамо” передали “привет” президенту РФ, опубликовано видео Видео
14:40
"Шкура. Пара-рам-пам". Лободу подняли на смех из-за фото в шубе и "леопардовом" костюме
14:30
День трех восьмерок 8.08.2018: что нужно успеть в этот день Видео
14:13
Синоптики предупредили о ливнях в августе
13:56
Смертельный секс. Мужчина задушил юную любовницу после интима
13:43
Доля импорта в Украину угля из России достигла максимума за четыре года
13:30
СМИ узнали о состоянии выписанного из больницы Кобзона
13:26
"Выстрелили в спину": Госпогранслужба сообщила о вооруженном нападении на украинского пограничника
13:13
Филипп Киркоров собрался летать в Крыму на вертолете в перьях, опубликовано фото
12:53
У Америки развилась зависимость от санкций, которые перестают работать - The Atlantic
12:48
Во Львове легковушка наехала на трех пешеходов: есть жертва, тяжело травмирован ребенок
12:27
Тоскливое зрелище под названием "Динамо пытается выйти в Лигу Чемпионов" мнение
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять