СРОЧНО! Внук Аллы Пугачевой попал в больницу с серьезной травмой головы

Врачи констатировали у мальчика сотрясение головного мозга. Оставлять сына в клинике Кристина Орбакайте категорически отказалась. В травматологическом отделении не нашлось люксовых палат. Звездная мама договорилась, что врачи сами будут приезжать к сыну на дом. Несчастье В детскую клинику младшего внука примадонны привезла мама - Кристина Орбакайте. К тому времени, как дочь легендарной Аллы Борисовны, в сопровождении охранников и няни маленького Дени, подъехала к центральному входу столичной детской клиники, в травматологическое отделение были вызваны ведущие специалисты. Маленького отпрыска звездного семейства осматривал лично главный врач больницы. В ходе обследования, врачи обнаружили у 10-летнего Дени сотрясение головного мозга. Малыш неудачно упал и получил травму. - Для 10-летнего ребенка это серьезная травма, - говорит врач клиники. - Им предложили лечь в больницу, но мать отказалась. Кроме сотрясения головного мозга у маленького внука Пугачевой врачи заподозрили сдвиг шейных позвонков. Врачи-травматологи рекомендовали Кристине Орбакайте оставить сына в клинике хотя бы на несколько дней. Эскулапы утверждали, что травмы серьезные. Ребенка необходимо понаблюдать в стационаре. Но узнав о том, что в клинике нет палат-люксов, 37-летняя звезда эстрады категорически отказалась оставлять сына в больнице. Папа Певица попросила врачей оказать ребенку всю необходимую помощь и отпустить домой, сообщает Life. - Ему провели все необходимые процедуры, выписали лекарства, - продолжает врач. - Никаких осложнений быть не должно. Врачам пришлось надеть на 10-летнего Дени Байсарова специальный корсет, удерживающий шейные позвонки в прямом положении. А на травмированную голову наложить повязку. Кристина Орбакайте попросила врачей в случае необходимости сразу же приехать к сыну домой. Родители 10-летнего Дени не на шутку переволновались. Вслед за Кристиной Орбакайте в клинику приехал отец мальчика - бизнесмен Руслан Байсаров. Увидев обоих родителей, маленький Дени настолько обрадовался, что даже забыл о боли. Внуки Аллы Пугачевой не первый раз заставляют ее волноваться за них. Три года назад серьезно пострадал старший Никита. Страстный любитель экстремальных видов спорта, Никита Пресняков сломал ногу, катаясь на скейтборде. А 1 сентября 2006 года он явился в школу со сломанной рукой. - Дени более спокойный, чем Никита, - говорит Владимир Пресняков-старший. - Это Никита лезет куда ни попадя, а Дени более рассудительный. Но что вы хотите. Это же мальчишки.