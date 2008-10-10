Ани Лорак: Свадьбы в этом декабре быть не может!

Эта информация вызвала у пары лишь смех - ребята подозревают, что поводом для слухов стала их романтическая поездка в Париж и подарок Мурата Каролине на 30-летие - напомним, им стало кольцо с большим бриллиантом, которое девушка надела на безымянный палец, пишет газета "Сегодня". "На самом деле, делать мне предложение в этот раз Мурату не было никакого смысла, - пояснила Каролина, - поскольку руку и сердце он предложил мне давно, еще когда мы впервые были в Париже, то есть на 27-летие. Тогда же он мне подарил то самое заветное колечко, свидетельствующее о нашей помолвке. И я уже давно сказала ему: "Да". С тех пор он подарил мне не одну драгоценность, как, например, кольцо с бриллиантом в этот раз". "Свадьбы в этом декабре быть не может, потому что для меня это очень важное событие в жизни. Мы потому и временим, что я хочу пройти весь процесс подготовки к торжеству с любимым от начала до конца, а не так, чтобы кто-то занимался приготовлениями к свадьбе, а я была бы на гастролях. Надеюсь, в следующем году мы обязательно поженимся", - сказала Лорак. Ну, а уже после того, как станет женой, красавица хочет заняться и вопросом прибавления в семействе. О том, что певица не врет, свидетельствует ее график на декабрь. Артистка, как и все ее коллеги, рассчитывает заработать на "елках", то есть предновогодних корпоративах, так что в планах – поездки в Дубаи, Турцию, несколько городов России и Украины. Напомним, что за весомый личный вклад в популяризацию украинской культуры в мире, высокое песенное мастерство Указом Президента Украины Виктора Ющенко нашей землячке Каролине Куек присвоено почётное звание "Народный артист Украины". Ани Лорак заняла второе место на "Евровидении-2008". На "Евровидении" по итогам зрительского СМС-голосования российская композиция "Believe Me", набрала 272 балла. От украинки, выступившей с песней "Shady lady" на музыку Филиппа Киркорова, победителей отделили 42 балла.