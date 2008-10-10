Аня Семенович пристрастилась к дойке коров (ФОТОрепортаж)

Однако, все когда-то случается в первый раз, и увидеть буренку певице довелось на родине ее отца, в Украине. Устроил встречу Анны с племенной коровой режиссер Алан Бадоев на съемках видеоклипа на песню «Да дам». Несмотря на игривое название, песня, выполненная в стиле евро-поп, наполненная народными мелодиями, совсем не о том, о чем могли подумать фантазирующие на сексуальные темы слушатели. Конечно, речь идет о любви, но в форме выяснения отношений между любимыми. И фразой «Дам дам дам я тебе по губам” начинается припев». Тирольские напевы в песне и упоминание альпийской деревушки натолкнуло режиссера Бадоева на мысль о временном переселении москвички Семенович в деревню. При этом Анне пришлось вспомнить ее навыки телеведущей и сыграть роль в гротескной сценке съемок телепередачи о счастливой жизни в швейцарской деревушке. Безоблачное небо, яркое картонное солнце с угадывающимся в нем символом гармонии Инь-Янь, лубочная швейцарская семья, оркестр и даже фанерная корова расположились на зеленых склонах Альп. Анне пришлось неоднократно взбираться на предгорья и даже падать оттуда. Декорации были достаточно высокими, чтобы испугаться, но режиссер заставил певицу упасть с горы, предварительно «проверив» трюк на себе. Бадоев признался, что для этого ему пришлось превозмочь свой страх высоты. Анна тоже испытала определенный страх, но пример режиссера вдохновил ее на эффектное кинематографическое падение. Однако, самое серьезное испытание ожидало Семенович во второй день съемок, когда ей пришлось иметь дело с живой коровой. Впрочем, все прошло успешно, никто не пострадал, хотя наука ручной дойки давалась певице нелегко. Анна Семенович в клипе будет присутствовать на шести площадках – в импровизированной телестудии, швейной мастерской, лавке мясника, коровнике, кузнице и даже на катке. Кроме коровы ей пришлось пообщаться также с живыми курами. Алан Бадоев отметил, что важную роль в новой видеоработе будут играть костюмы. Специально для клипа стилистом Ольгой Навроцкой была создана целая коллекция костюмов в народном стиле, и костюмы для главной героини. Певица высоко оценила работу режиссера, отметив, что первый опыт работы с Бадоевым произвел на нее самое положительное впечатление. «Алан снимает быстро, четко построена вся работа его команды, - сказала Анна Семенович, - он не мучил меня многочисленными дублями и мелкими придирками, поэтому на протяжении съемок у меня было хорошее настроение. А это очень важно для съемок клипа». Оператором клипа выступил Юрий Король, художником – Дмитрий Ларионов.