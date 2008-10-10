Харчишин и Климашенко поругались из-за девушек (ФОТОрепортаж)

Девушки из группы «Горячий Шоколад», услышав песню группы «Друга ріка» под названием «Фурия», были очень возмущены.
Подобное проявление сексизма группой, состоящей полностью из мужчин, они посчитали оскорбительным для представительниц прекрасной половины человечества и решили достойно ответить рокерам. Не прошло и месяца, как ответ был готов. В нем довольно жестко объяснялось, все ли девушки могут быть фуриями, и кто доводит их до такого состояния. Виноватыми оказались, конечно же, мужчины. В качестве припева они взяли слова из оригинальной песни «Другої ріки». Продюсер «шоколадок» Дмитрий Климашенко принял решение сразу же экранизировать эту песню, но прежде, решить вопросы об авторских правах с их обладателем. Валерий Харчишин удивился, но дал разрешение на использование части своей песни в новом хите «Горячего Шоколада». Однако, он не мог себе представить в каком контексте прозвучат его слова! По иронии судьбы режиссером клипа «Горячего Шоколада» стал Виктор Скуратовский – бас-гитарист «Другої ріки». Подготовка к съемкам прошла успешно, все уже были на месте. Виктор попросил порепетировать, и только тогда услышал песню полностью. Музыкант пришел в шок и отказался продолжать работу. Ни уговоры, ни настойчивые требования не возымели действия. Скуратовский настойчиво звонил своему другу и коллеге по группе Харчишину, чтобы рассказать ему об услышанном и посоветоваться, но Валерий не брал трубку – на улице ведь была глубокая ночь. Время уже близилось к утру, девушки провели в гримерке больше шести часов, когда наконец-то Валерий Харчишин отозвался. Лидер «Другої ріки» потребовал, чтобы ему дали послушать полную версию песни. После прослушивания и уговоров Дмитрия Климашенко, он дал добро. Съемки начались и продолжались до вечера следующего дня. В клипе девушки пять раз переоденутся в разные костюмы. Основной «картинкой» будет стена из телевизоров, на экранах которых транслируется оригинальный клип «Фурия». По словам Дмитрия Климашенко, в некоторых сценах девушки предстанут перед зрителями в весьма соблазнительных нарядах, точнее, почти в полном отсутствии оных, и всем сразу станет понятно, что фурии – это не они. На вопрос, не повлияет ли ремейк песни на его отношения с Валерием Харчишиным и группой «Друга ріка», Дмитрий ответил, что несмотря на то, что они очень жестко поспорили, настоящие друзья и профессионалы всегда придут к общему мнению.