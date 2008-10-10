Харчишин и Климашенко поругались из-за девушек (ФОТОрепортаж)

Подобное проявление сексизма группой, состоящей полностью из мужчин, они посчитали оскорбительным для представительниц прекрасной половины человечества и решили достойно ответить рокерам. Не прошло и месяца, как ответ был готов. В нем довольно жестко объяснялось, все ли девушки могут быть фуриями, и кто доводит их до такого состояния. Виноватыми оказались, конечно же, мужчины. В качестве припева они взяли слова из оригинальной песни «Другої ріки». Продюсер «шоколадок» Дмитрий Климашенко принял решение сразу же экранизировать эту песню, но прежде, решить вопросы об авторских правах с их обладателем. Валерий Харчишин удивился, но дал разрешение на использование части своей песни в новом хите «Горячего Шоколада». Однако, он не мог себе представить в каком контексте прозвучат его слова! По иронии судьбы режиссером клипа «Горячего Шоколада» стал Виктор Скуратовский – бас-гитарист «Другої ріки». Подготовка к съемкам прошла успешно, все уже были на месте. Виктор попросил порепетировать, и только тогда услышал песню полностью. Музыкант пришел в шок и отказался продолжать работу. Ни уговоры, ни настойчивые требования не возымели действия. Скуратовский настойчиво звонил своему другу и коллеге по группе Харчишину, чтобы рассказать ему об услышанном и посоветоваться, но Валерий не брал трубку – на улице ведь была глубокая ночь. Время уже близилось к утру, девушки провели в гримерке больше шести часов, когда наконец-то Валерий Харчишин отозвался. Лидер «Другої ріки» потребовал, чтобы ему дали послушать полную версию песни. После прослушивания и уговоров Дмитрия Климашенко, он дал добро. Съемки начались и продолжались до вечера следующего дня. В клипе девушки пять раз переоденутся в разные костюмы. Основной «картинкой» будет стена из телевизоров, на экранах которых транслируется оригинальный клип «Фурия». По словам Дмитрия Климашенко, в некоторых сценах девушки предстанут перед зрителями в весьма соблазнительных нарядах, точнее, почти в полном отсутствии оных, и всем сразу станет понятно, что фурии – это не они. На вопрос, не повлияет ли ремейк песни на его отношения с Валерием Харчишиным и группой «Друга ріка», Дмитрий ответил, что несмотря на то, что они очень жестко поспорили, настоящие друзья и профессионалы всегда придут к общему мнению.