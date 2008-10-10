Танцоры обещают секс на паркете и любовь в стиле сафари (ФОТО)

Целую неделю соревнующиеся пары почти не видят друг друга – только своих напарников, хореографа, администраторов и съемочную группу программы. В первый раз они собираются накануне субботнего выхода, на генеральном прогоне. Впрочем, в прошлый раз на общую репетицию приехали не все танцоры: Настя Терещенко так и не дождалась Дмитрия Лаленкова, который появился только к эфиру. Это напрочь выбило из колеи его партнершу, которая постоянно волнуется, что актер вообще не появится на репетиции, так как на прошлой неделе он почти все время отсутствовал. Дима, видимо, дошел до предела прочности, потому что у него разом заболели все суставы, и танцевать стало во много раз тяжелее. Из-за его отсутствия организаторы даже думали, не поставить ли Терещенко в пару с ее хореографом – благо такой вариант предусмотрен форматом. Но тогда пара точно претендовала бы на вылет. К счастью, на эфире никто и не почувствовал недостаток в репетициях для Лаленкова – актер танцевал даже лучше, чем его партнерша, у которой, между тем, явно чувствуется танцевальная подготовка. Впрочем, судя по отдельным движениям, эта подготовка носит специфически-эротический характер. А Оли Горбачевой были свои расстройства – ей очень не понравилось, что ее фотографируют без макияжа и без подобающего наряда. Даже не смотря на то, что это – рабоче-тренировочный процесс. Видимо, это уже последствие постоянной физической нагрузки. На самом деле певица очень сильно устает и у нее болит все тело, но в этом она сознается только своим друзьям и родным. Несмотря на физические проблемы, пара Горбачева-Гладун в третьем туре получили первую десятку в проекте за танец рубма от Романа Виктюка. Огорчительно было только то, что после эфира Оля хотела подарить очки от костюма диско соей дочери Полине, но оказалось, что их… украли. Во время танца Оля и Саша сняли свои очки и бросили их на пол. Очки Саши нашлись, а вот Олины – нет. На генеральном прогоне режиссерам было важно отрепетировать все детали - в том числе прощание с парой, которая проиграла дуэль. Этот момент вызвал долгий спор - кто же будет эту пару изображать? Никто не соглашался – мол, плохая примета. В итоге пришлось прибегнуть к игре "камень-ножницы-бумага", и становиться на позицию выбывающего пришлось Джанго и его партнерше Юлии Скрипник. Как показало шоу - плохая примета себя оправдала, и пара музыканта выбыла из дальнейшего конкурса. Теперь 11-го октября на дуэль выйдут Дмитрий Лаленков с Настей Терещенко и Алена Винницкая с Андреем Матвиенко. По многочисленным просьбам зрителей и по той причине, что судья Вадим Писарев никак не мог прилететь в Киев на эфир, его место в жюри временно занял Григорий Чапкис. Народному любимцу было очень приятно, что его пригласили в проект «Танцую для тебя», тем более что следующую программу он снова будет сидеть за судейским столом рядом с Богданом Ступкой, Вероникой Григорович и Романом Виктюком. Эту неделю участники шоу готовили два новых танца - медленный фокстрот и самбу. Конечно, все идеи, ходы и сюрпризы держаться в тайне до последней минуты, но кое-что все-таки стало известно. Например, что одна из пар покажет «дикие танцы». Что в субботу на танц-поле пойдет снег. Что одни участники превратятся в бомжей, а другие – в балерину и оловянного солдатика. Одна из пар обещают «секс на паркете». А кроме этого будет - страусинная любовь, африканская любовь – смесь афро и самбо и любовь в стиле сафари!