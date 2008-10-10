Ради Власовой Виктор Павлик пользуется освежителем рта… (ФОТО)

«Заценить» степень эротичности видео пожаловали многие звёзды, а также друзья исполнителя. Самым первым гостем у Кише был победитель второго «Шанса» - Александр Воевуцкий. Певец пришёл так рано и когда никого не застал в клубе, то решил пройтись в противоположную сторону. Приглашённые начали сходиться буквально через пятнадцать минут, тут и Воевуцкий вышел как будто из ниоткуда. Сам Кише в клубе находился задолго до презентации, подготавливая каждый момент. Певец не зря старался, ведь к нему пришла и телеведущая Виктория Батуи, и молодая группа, недавно презентовавшая свой дебютный альбом – «Пара нормальных», и Вова со Львова. Телеведущий и ди-джей Евгений Фешак пришёл со своей женой, он часто берёт её на светские мероприятия. Группа «Милос» приходит просто на все вечеринки города, позавчера девушки объедались поп-корном на презентации «Адмирала», а вчера скромно пили сок возле барной стойки. Коллектив «Седьмое небо», который уже долгое время ищет себе участницу в коллектив, тоже одиноко стояли возле диванчика. Евгения Власова пришла с подружкой, но за весь вечер успела пофлиртовать с многими, с Виктором Павликом певица очень трепетно обнималась и держала его за голову. Перед обниманием с Власовой Павлик брызгал во рту освежителем. Эффект освежителя, видимо, прекрасен. Павлик пришёл не только чтобы с Женей пообниматься, но и чтобы в очередной раз пропиарить своих «детей» - группу «Павлики Интернейшнл». «неАнгелы» и «4 короля» почти всё время провели с журналистами и их микрофонами. Лишь под конец, один из участников «4 королей» решил оторваться и потанцевать с девушкой из «Горячего шоколада». Когда все уже собрались и слегка выпили для расслабления, Кише начал презентацию небольшим лирическим концертом. «So much more» в новой обработке звучало ещё лучше оригинала, а «Титры» - песня, которую Андрей представил в конце января этого года, не могла не впечатлить и вызвать лёгкую ностальгию. После двух песен на экранах появился клип «Ближе», видеоработа вызвала массу аплодисментов, больше всех расчувствовались Власова и группа «А.Р.М.И.Я».