«Светская жизнь» в Париж по делу. Срочно! (ФОТО)

Здесь определяются модные направления и тренды будущего сезона и поэтому, конечно же, на ней было много знаменитостей, много красивых женщин и стильных мужчин. И, конечно же, там была Катя Осадчая, так что 12-го октября зрители «1+1» увидят все, что происходило в эти дни в Париже – на подиуме, возле подиума и за подиумом. На показе Kenzo одной из звезд, которая никак не могла пройти мимо внимания ведущей украинской программы стала некогда наша соотечественница Мила Йовович. Пока она еще не забыла русский язык и общается на нем, хотя и с хорошим акцентом, она представила зрителям канала своего нового спутника жизни… Которого лучше один раз увидеть в программе, чем писать о нем. Мила - теперь уже не модельер, так как решила закрыть свою линию модной одежды, которую создала со своей подругой дизайнером Кармен Хоук. И пока еще – не актриса, так как после рождения дочери еще не пришла в подобающую форму и Пол Верхувен ждет этого момента, чтобы начать работу над фильмом «Азазель». Зато Йовович радуется тому, что теперь она – мать. В этом году в Париже были представлены более 90 дизайнерских коллекций. Съемочная группа «Светской жизни» побывала на показе показе ливанского кутюрье Эли Сааба. А самая известная стриптизерша мира, скандально известная дива и, как она сама себя называет - "stripaholic" Дита фон Тиз рассказала о своей личной жизни. На показе легендарной марки Lanvin Катя встретила знаменитую французскую певицу Патрисию Каас и расспросила ее о модных предпочтениях. Успешно прошли в Париже показы знаменитых русских модельеров - Игоря Чапурина и Алена Ахмадуллиной. "Светская жизнь" пообщалась с целым десантом русских знаменитостей, специально прилетевших во французскую столицу на показ своих фаворитов. Также в следующем выпуске программы - все о новой девушке Джеймса Бонда, украинской топ-модели из Бердянска Ольге Куриленко. После того, как Оля познакомилась на кастинге с нынешним Бондом Дэниелем Крейгом, актер заявил продюсерам, что своей напарницей хочет видеть именно ее. Героем рубрики «Звезда в интерьере» станет одиозный опальный политик Давид Жвания, которому придется рассказать все, что он бы, может, и не хотел рассказывать. И показать все, что, может, и не хотел бы показывать. Народный депутат встретился с Катей Осадчей в элитном салоне красоты и показал свой привычный набор косметологических процедур.