СРОЧНО! Cветлана Лобода потеряла крестик с бриллиантом! Верните! (ФОТО)

Шоу, режиссером, которого выступила сама Светлана, не оставляет равнодушным никого. Полные аншлаги в залах дворцов культуры и оперных театров тому подтверждение. По туру ездит машина с атрибутикой Светланы Лободы и все желающие могут приобрести прямо на концерте майки, чашки, ручки и если сильно постараться, то и автограф. Впереди еще много запланированных городов, но пока остановим свое внимание на последнем-городе Харькове. Сольный концерт "НЕ МАЧО" оставил феерию чувств у людей пришедших на него посмотреть. Но не только у зрителей, а и у самой Светланы Лободы. Дело все в том, что в шоу Лобода исполняет множество акробатических трюков, сложных пируэтов и в конце эмоционально выплескивает всю свою энергию за игрой на барабанах. После концерта в гримерке Светлана заметила, что на шее не хватает маленькой, но очень важной детали- любимого крестика с бриллиантовым камнем. Вся творческая группа пыталась найти на сцене оперного театра в метофанах затерявшуюся драгоценность, но попытки оказались безуспешными. Стоимость изделия пресс-служба Светланы Лободы не называет, но обращается к нашедшему с просьбой вернуть памятное украшение за личное вознаграждение от самой Лободы.