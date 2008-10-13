Дядя Жора: «Американка улыбнулась мне: «О, Джордж!»

С одной стороны, нашему герою было легче – он стал успешным и популярным благодаря команде ««Comedy Club UA». С другой – в отличие от других «участников концессии», Вадиму Мичковскому было что терять. А это уже совсем другой отсчет. И все-таки он рискнул. Пошел практически ва-банк. И у него получилось… Знакомьтесь, дядя Жора!

- Вадим, как при такой загруженности вы согласились участвовать в проекте «Танцую для тебя»? Признайтесь, ради пиара?

- Признаюсь: нет. Для меня это новая ступенька, вершина, и я, как в принципе не танцующий человек, за месяц реально этому научился. Пришлось пожертвовать и корпоративами, и концертами. Кроме собственно танцев, меня привлекла социальная окраска проекта. И потом, во всех «Танцах со звездами» юмористы были на высоте. Чем мы хуже?



- Ваше чувства юмора и артистизм – врожденные?

- Не поверите, но я был очень скромным мальчиком, для которого не было страшнее испытания, чем рассказывать стишок на табуретке. Жутко стеснялся, когда все на меня смотрели. В школе учился хорошо, пел в хоре, и вообще был примерным ребенком. У нас в классе была дружная мужская компания, и когда наступил возраст, в котором хотелось внимания девочек, мы начали как-то проявлять себя.

- В то время вы могли, скажем, удержать внимание компании, выделиться?

- Да, причем, когда я рассказывал анекдоты и разные истории, все смеялись даже над тем, что даже мне не казалось очень смешным. Конечно, девушки внимание начали обращать. В нашей компании не было лидеров, но генератором идей был однозначно я.

- Учителя как к вам относились?

- Претензий не было. Уроки я учил, а если и не выучил чего, умел выкрутиться в любой сложной ситуации. Эта находчивость и артистизм потом пригодились в КВН.

- О профессии задумывались тогда?

- Мои родители - юристы, поэтому и думать было нечего. После школы поступил в Хмельницкий юридический университет, и уже на первом курсе попал в команду КВН своего вуза.

- Помните свой первый выход на сцену?

- Конечно! Мы готовились к городской мезжвузовской игре, и мне как самому молодому в команде, не досталось роли в сценарии. Поскольку тогда КВН в Украине был в зачаточном состоянии, очень много строилось на импровизации. Вот и меня «назначили» уборщицей, а на вопрос: «Где текст?» ответили – мол, придумай что-нибудь. Поскольку в то время как раз резко подорожали яйца, решил пошутить на эту тему. И вот в образе уборщицы хожу по сцене, подметаю, на сцене идет какой-то диалог, я бросаю веник и резко вхожу в этот диалог со своей фразой «Шо за яйца?». Зал взрывается хохотом, и тут я выкручиваюсь: «Шо за яйца - такие дорогие?» И продолжаю текст дальше. После той игры на меня обратили внимание в команде, и в следующий раз уже дали главную роль.

- Как родные реагировали на это увлечение?

- Не скажу, что родители были против, но мама по сей день иногда говорит: может, ты все-таки вернешься в юриспруденцию? Попробуем устроить тебя нотариусом или адвокатом? (Смеется)

- Так вы хоть по специальности успели поработать?

- После окончания института три года трудился юрисконсультом в банке. Параллельно продолжал играть в КВН. Когда на сочинском фестивале нашу команду «Три толстяка» заметили, мы попали в телевизионную украинскую лигу на «1+1». И тогда уже начался более-менее профессиональный КВН, и мы даже выиграли в том сезоне.

- Денег вам КВН, конечно же, не приносил. На что вы жили?

- КВН тогда был просто хобби, любимое занятие для души. Потом, когда уже мы постоянно были «в телевизоре», начались какие-то платные концерты - но их было немного. Пару лет я протянул в режиме совмещения работы с КВНом, а потом решил уйти на свои хлеба, заняться бизнесом. Вообще, я страшно не люблю график, когда все просто и скучно. Я приходил на работу в банк, как на пытку, сидел до 12.00, потом придумывал какую-то историю и на ближайшие полдня пропадал – типа договора подписывать и т.п. А сам ездил, решал свои дела, создавал бизнес в сфере общепита.

- Популярность помогала в решении вопросов с чиновниками?

- Конечно! Когда человека показывают по ТВ, это без внимания не остается. Например, меня могли принять в обеденный перерыв. Говорили: «О, Жора пришел! Что нужно, дорогой?»

- Кстати, а почему Жора?

- Эта история случилась еще в школе. Поскольку учился я в специализированной, с углубленным изучением английского, у нас практиковался обмен учителями с городами-побратимами в США. У нас преподавала американка Лори, которая по-русски не говорила вообще. Знакомясь с классом, она посмотрела на меня и вдруг воскликнула: «О, Джордж!» Может, я ей Джорджа Вашингтона напомнил, может, еще кого, но факт тот, что мой друг сразу подхватил: «Жора по-нашему!»

- На Вашингтона? Да, пожалуй, немного похожи…

- Главное, чтоб не на Джорджа Майкла! (Дружный хохот) Так вот, после уроков новость понеслась по школе со скоростью вируса: с тех пор я стал Жорой. А слово «дядя» появилось позже. Когда я открывал очередную пиццерию, нужно было придумать название. На тот момент у меня уже был продуктовый магазин, кафе, - ну как тут без бренда? Жора – как-то коротко и несолидно, вот я и усовершенствовал: «Дядя Жора». Сейчас этого бизнеса нет, я все закрыл, а бренд – остался!

- А почему прикрыли выгодное дело? Верный доход, как-никак…

- Понимаете, бизнесом надо заниматься, а когда уже начался ««Comedy Club UA», я два года жил на сумках: из семи дней дома бывал от силы два дня. После вечеринки все шли домой отсыпаться, а я прыгал в поезд – и домой, к семье. В конце концов понял, что совмещать дела в Хмельницком и «Comedy…» невозможно.

- Да, риск немалый. Трудно далось это решение?

- Когда нужно было определять приоритеты, я сделал свой выбор. Хотя никто не знал, что будет с проектом завтра.

- А как все началось?

- Меня пригласил Максим Бахматов. Мол, есть московский ««Comedy Club», довольно успешный, мы решили делать украинский. Кто еще не занят – в «95 квартале», других проектах - давайте собираться. Мы понимали, что все очень зыбко, поэтому сначала я не делал резких шагов. Тем более, что как раз в это время родилась вторая дочка.

- Как жена на это отреагировала?

- Я сразу поставил ее перед фактом - мол, извини, 4 дня в неделю меня не будет. И по субботам тоже не будет - надо вести корпоративы. Но она все понимала, ведь даже медовый месяц у нас прошел в КВН-туре по Украине – закаленный в этом смысле человек, знает нашу кухню изнутри.

- Где вы жили в Киеве?

- Поначалу снимали одну на троих с Сашей Педаном и Сергеем Стаховым. Я отвечал за кухню - умею и люблю это делать. Мы ж без звезд во лбу, нас ничем не удивишь, видели и общаги, и плохие гостиницы… В той квартире мы в основном ночевали – ведь каждую субботу надо было выдавать новую программу.

- А когда семью в Киев перевезли?

- Недавно, этим летом. Первое время снимали жилье, а недавно купили в кредит квартиру. Так что я теперь киевлянин!

- Не было моментов отчаяния тогда, в режиме тотальной гонки?

- Сильная депрессия была на прошедший Новый год. Весь декабрь длился тур по Украине, семью вообще не видел. Жизнь по телефону - это очень тяжело… Я знал, что отработаем 31 декабря – и все, отдых. Так вот, этих двух недель я ждал так, как не ждал ничего в жизни!

- Хоть с детьми нормально пообщались, правда?

- Со старшей дочкой у нас дружеские отношения, мы два кореша. Друзья. И это так здорово!

- Вы вообще сентиментальны? Поддаетесь эмоциям?

- Не сказал бы. Уже научился фильтровать плохое, не зацикливаться на нем. Нет смысла – потом больше времени уйдет на восстановление. Единственная больная тема - все, что касается детей. И не только моих.

- Вадим, не могу не спросить: на вечеринках наверняка многие приглашают на «сто грамм». Как выкручиваетесь?

- Очень просто: я по жизни ничего крепче пива не пью. А если кто-то начинает грузить и настаивать, просто ухожу.

- Если не секрет, почему с алкоголем не дружите?

- 10 лет назад была одна неприятная история, после которой на первый план вышло здоровье.

- Политики не обижаются на ваши шутки?

- У нас, к счастью, демократия. По сравнению с той же Россией, где табу на политику – там «Comedy Club» вообще на эту тему не шутят. А наши даже приглашают выступать на свои корпоративы. Это ж нормальные люди. Политика для них - просто работа. В жизни они точно так же пьют, закусывают и отдыхают.

- А женщин после той уборщицы еще играли?

- Массу! Женские роли – ми любимые. В КВНе играл Ирину Билык, просто блондинок разных. В подборе гардероба обычно главный консультант – жена. Грим я обычно не использую. Женщину обозначают только парик, юбка и манера поведения.

- Вадим, что вы любите делать кроме работы?

- Люблю сначала все-таки хорошо поработать, «загрузиться по полной с вентилятором в заднице», а потом хорошо отдохнуть – в лесу, с друзьями, шашлыками. Еще море люблю. Чтобы не звонил телефон. Просто море, пиво и креветки…