В группе «Опасные связи» накалились отношения (Cкандальные подробности)

- Мир не без добрых людей… - объясняет она. – Я постаралась сохранить спокойствие, тут же позвонила Саше и попросила передать мои поздравления девушке, к которой он едет. Ради поездки в Москву Бодянский пожертвовал даже презентацией на М1 первого клипа «Опасных связей» на песню «Нажмем на кнопочки». Оле пришлось отдуваться за двоих. Она общалась с поклонниками, давала интервью и старалась как можно корректнее объяснить журналистам причину отсутствия своей сценической «половинки». - Я сказала, что Бодянский все еще приходит в себя после съемок клипа, - рассказывает Цибульская. – Перед презентацией я очень волновалась и, если честно, Сашиной поддержки мне не хватало. Хотелось бы, чтоб в день премьеры дрожало четыре, а не два колена. Выбор Чем закончится эта ситуация для дуэта «Опасные связи», как встретит Оля Сашу по возвращению - неизвестно. Казалось бы, все точки над «і» в отношении московской зазнобы Бодянский расставил еще год назад, будучи «фабрикантом». Да, когда Саша только пришел на Первую украинскую «Фабрику зірок», он считал, что после завершения проекта Нового канала вернется к любимой. Но в Звездном доме парень понял, что Оля Цибульская значит для него гораздо больше. И прекратил всякое общение с девушкой, которая оставалась в России. Именно поэтому Сашина поездка в Москву стала для Оли полной неожиданностью. Но сдаваться она не собирается, наотрез отказываясь признавать в ком-либо соперницу. - Мужчина, когда ему предстоит выбор, всегда останется с той, с которой чувствует себя счастливым, - рассуждает она. – Я точно знаю, что Бодянский абсолютно счастлив, когда стоит на сцене. А рядом с ним всегда выступаю, конечно же, я!