Юля Волкова стала владелицей отеля

Официально мужем и женой пара станет в конце октября. По крайней мере, именно так утверждают в окружении молодых людей. Но платформу для будущего Парвиз и Юля строят уже сейчас, что лишний раз говорит о том, что отношения у них весьма серьезные. Как стало известно Daily Show, Парвиз решил доверить своей любимой очень важное дело – туристический бизнес. С учетом того, что Юля вообще никогда не занималась никакой предпринимательской деятельностью, это серьезный акт доверия со стороны Ясинова. Как рассказали осведомленные источники, недавно бизнесмен прикупил для Волковой отель в Доминиканской Республике. По некоторой информации гостиничный комплекс, состоящий из нескольких десятков бунгало, обошелся Парвизу почти в три миллиона долларов. Впрочем, Ясинов рассчитывает в короткие сроки отбить свои капиталовложения, так как отель расположен в одном из самых престижных мест – местечке Ла-Вега. Состоятельные граждане смогут любоваться прекрасными видами на лагуну и все побережье. Как поведала нам сама Юля, данный отдых рассчитан на богатых людей, привыкших получать только «экстра» и «люкс». Поэтому аренда, например, двухместного бунгало обойдется примерно в две с половиной тысячи баксов за сутки. В своих деловых способностях Волкова, кстати, ничуть не сомневается. То, что она не знает, подскажут профессионалы, а остальное, как говорится, дело техники. «Муж и жена – одна сатана! Я учусь многому у Парвиза, перенимаю его опыт и навыки. Это все мне, конечно, очень пригодится. Да и приятно иметь свое дело, честно сказать! Это очень окрыляет. Так что я очень благодарна Парвизу за то, что он для меня делает», - призналась нам певица. Кстати, о пении. В связи с новым видом деятельности Волкова все же не намерена заканчивать эстрадную деятельность. Энергичная 23-летняя красотка утверждает, что ей по плечу и то, и другое. Кроме того, как поведала Юля, для управления отелем в Доминикане она уже подыскала ответственного и профессионального российского менеджера. А поскольку, как предполагает Волкова, отдыхать в ее отеле будут в основном российские богачи, то беспокоиться особо не о чем. Лишь бы интерьер не громили во время феерических вечеринок, а остальное – не проблема.