Момент славы для звёздных мам (Экслюзивные ФОТО)

Для этого она пригласила звёздных мам в ресторан, где подготовила для них развлекательную программу «Тёплые вечера». На приглашение отозвались: Альбина Алексеевна – мама сестер Завальских из дуэта «Алиби», Ирина Николаевна – мама Жени Фокина, Анна Андреевна – мама Алины Гроссу, Нина Петровна – мама Наталии Могилевской, Людмила Михайловна – мама эпатажного рэпера Ларсона, родители Юлии Айсиной. Марина Игоревна, мама гламурной исполнительницы Маши Фокиной, тоже готовилась к этому событию, но по некоторым семейным обстоятельствам не смогла прийти. Из-за большого расстояния не смогла прийти на вечер Анна Юрьевна, мама Натальи Волковой. Поэтому певица посетила мероприятие с Неонилой Леонидовной, которую считает второй мамой. Не посетила праздник и приглашенная мама Виктории Пономарёвой, но вместо неё на «Тёплые вечера» пришла звездная чета Пономарёвых. Также поддержать дизайнера и звездных мам пришёл популярный певец Виктор Павлик и группа «Павлики Internаtionаl». Выдержав массивную атаку «акул пера», звёздные мамы нашли общий язык за бокальчиком вина и фуршетными угощениями. Но впереди их ожидало самое главное – эксклюзивные подарки от дизайнера Юлии Айсиной и спонсоров мероприятия, выступление Заслеженной артистки Украины Тани Пискаревой и модное шоу от Юлии Айсиной. Кстати, теплые эксклюзивные вязаные шали ручной работы, которые Юлия Айсина подарила звёздным мамам, являются атрибутом коллекции «Королева объявляет шах и мат!», которую можно будет лицезреть 19 октября в рамках «Ukrainian Fashion Week».