Андре Тан подготовил DIAR к Америке (Эксклюзивные ФОТО)

В середине октября она приглашена на закрытый вечер, где соберётся много именитых персон из мира политики, моды и шоу-бизнеса. Наряд для этой поездки готовит друг и один из любимых дизайнеров DIAR – Андре Тан. «Эскиз наряда родился очень быстро. DIAR вкратце рассказала, каким бы хотела видеть платье. Мы определились с цветом и кроем. В итоге, получилось очень красивое вечернее платье. Результатом я доволен» - комментирует Андре Тан. Уже через несколько дней состоится это грандиозное событие. DIAR специально спланировала всё так, что и в Америке успеет побывать, и на показе любимого дизайнера Андре Тана, который состоится 17 октября в рамках недели украинской моды.