Умерла любимая актриса миллионов людей

13 октября 2008, 13:19

На 79-м году жизни скончалась известная латвийская актриса Вия Артмане. Она была любимой актрисой миллионов советских людей.

"Ушла настоящая королева", - заявила в эфире радиостанции "Эхо Москвы" директор Центрального Дома актера имени Яблочкиной Маргарита Эскина, комментируя сообщение о смерти латвийской актрисы, народной артистки СССР Вии Артмане. "Это была совершенно необыкновенной красоты женщина, замечательная актриса. Она была очаровательный человек, милый, добрый и общительный", - рассказала Эскина. Директор Центрального Дома актера отметила, что Артмане "уже довольно давно плохо себя чувствовала". "Ей очень трудно было последнее время. Она не жаловалась. Она была человеком целиком из Советского Союза, из той страны, где мы все были вместе, и все перемены, которые происходили, были для нее тяжелы", - сказала Эскина. По мнению Эскиной, "таких крупных актеров вообще не осталось или осталось мало". Артмане была не только актрисой, она активно занималась и общественной работой. Одно время возглавляла Союз театральных деятелей Латвии, была членом Советского комитета защиты мира. Любимая актриса многих поколений советских телезрителей пробовала себя и на писательском поприще. В Москве издана ее книга воспоминаний "Сердце на ладони", а в Риге "Зимостойкие. Мгновения моей жизни". Последние десять лет Вия Артмане жила бедно и одиноко, очень тяжело болела, перенесла два инсульта и инфаркт. Обитала в дачном домике на приусадебном участке, пишет "Комсомольская правда". Вия (Алида) Артмане родилась 21 июля 1929 года в Тукуме (Латвия). Окончила драматическую студию при Художественном академическом театре имени Яна Райниса (1949) и была принята в труппу этого театра, где и проработала почти 50 лет. В 1999 году перешла в Рижский молодежный театр, напоминает РИА "Новости". Народная артистка СССР, в 70-х годах Артмане была одной из самых популярных актрис советского кино. Российскому зрителю она запомнилась по фильмам "Родная кровь" (1963) и "Никто не хотел умирать"(1966). После мелодрамы "Родная кровь", снятого в середине 50-х годов, скромная симпатичная Вия Артмане, тогда еще молодая латвийская актриса, стала знаменитой. В этом фильме она сыграла "простую советскую женщину" Соню – мать нескольких детей, паромщицу. "Родная кровь" десятилетия была любимой кинокартиной во всех республиках необъятного СССР. Полюбилась советским телезрителям и другая роль Вии Артмане - героиня по имени Она из литовского фильма "Никто не хотел умирать", вышедшего на экраны в 1966 году. Тысячи людей писали актрисе письма, к ней обращались как к близкому человеку, как к сестре или матери. Поистине народная любовь выразилась в том, что в советские времена на родине Вию Артмане называли "Мать-Латвия". Уже в зрелых годах Вия Артмане сыграла одну из самых ярких своих ролей – Джулию в телеромане "Театр" по одноименной книге Сомерсета Моэма. Театральная прима влюбляет в себя молодого человека (его сыграл Ивар Калныньш), который годится ей в сыновья. И доказывает всем, а в первую очередь самой себе, что она настоящая женщина и нравится мужчинам в любом возрасте. После фильма "Катафалк" Валерия Тодоровского, где она сыграла главную роль - Андреевны, актриса была номинирована на "Нику". За большой вклад в искусство Вия Артмане награждена Орденом трех звезд.

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