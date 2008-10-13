«Пелагия» Бориса Акунина стала сериалом

И для канала «1+1» это сделал режиссер «Каменской» Юрий Мороз, который со своей съемочной группой провел лето в монастырских обителях. Работа шла в окрестностях Кирилло-Белозерского и Ферапонтова монастыря, в Костроме, в Суздале, а также Кириллове, который воплощал книжный город Заволжск конца Х1Х век. Без последнего, по убеждению постановщика, невозможно передать эстетику книг Акунина. Исполнители главных ролей проходили не только актерский кастинг – их кандидатуры рассматривал и утверждал сам автор. В результате его отбор прошли Полина Кутепова, которая и сыграет рыжеволосую сыщицу в рясе Пелагию - «не монахиню, а недоразумение конопатое». Александр Феклистов – владыку Митрофания, который и назначает Пелагии различные послушания детективного свойства. А Нина Усатова – генеральшу Татищеву, обожающую белых бульдогов и готовую вслед за ними сойти в могилу. Кстати, в оригинале главную героиню Акунина звали «в миру» тоже Полиной… Надо сказать, что писатель шесть лет выбирал свою экранную Пелагию – именно столько времени прошло с момента покупки прав на экранизацию. И четыре года назад как-то более-менее определился с Кутеповой и доверил ей начитку книги «Пелагия и белый бульдог» для записи на диск. «Каждый раз, когда я представляю актрису на главную роль (то же самое, было у меня и с Каменской), я вижу какой-то смутный образ, - говорит режиссер, - А когда находится актриса, я уже иду за её видением, и дальнейший образ уже вырисовывается сам собой». Интересно, что сыщица Акунина иногда использует для своих расследований и другой образ – шикарной светской дамы госпожи Лисициной. Тоже – только после благословления отца Митрофания. Как замечают создатели, сюжет мини-сериала будет отличаться от литературного источника, так что сюрпризы ожидают даже тех, кто знает о детективных похождениях Пелагии досконально. А на время съемок с актеров взяли обязательство о неразглашении сценарных ходов и поворотов. Сама же история начинается с того, что отец Митрофаний дает Пелагии задание расследовать странное преступление в особняке генеральши – убийство собак нововыведенной породы белых бульдогов. «Снимать бульдогов мертвыми было невозможно, - говорит Юрий Мороз, - а вкалывать снотворное – опасно для сердца». Пришлось брать для съемок плюшевых собак и выкрашивать их белой краской. Пока что работа над 6-серийным детективом еще не завершено, продюсеры планируют закончить проект весной следующего года.