Состоялся первый концерт Ирины Билык в рамках юбилейного тура (ФОТО)

Это – родина моих папы и мамы», – объяснила свой выбор первого города Билык. И ее встречали, как на родине – овациями и полным залом. А на песнях «Не привыкай ко мне» и «Было, прошло, уехало» многие не могли сдержать слез. В Черкассы вместе с певицей приехал продюсер Юрий Никитин, он находился в зале во время репетиции и выступления. Муж певицы, танцор и хореограф Дмитрий Дикусар, не смог вырваться на концерт. Сейчас он участвует в проекте телеканала 1+1 «Танцую для тебя», где тренирует подругу Билык Олю Горбачеву. Но перед отъездом Иры Дима подарил ей маленького ангелочка из белого золота, чтобы тот оберегал ее в отсутствие мужа. Ира надела украшение на концерт вместе с крестиком из Иерусалима – подарком Бориса Моисеева. И ни на минуту не расставалась с обручальным кольцом! Певица вышла на сцену в нарядах от модельера Сергея Ермакова. Но даже в королевских платьях Билык не может без провокации! И первый наряд Иры, розовый, был украшен…имитацией соска из камней Swarovski. Специально под это платье в ателье AnGo сшили бирюзовые кожаные босоножки в цепях Swarovski. Надела Билык и нашумевший наряд в стиле садо-мазо – маленькое кожаное черное платье в цепях и с огромным крестом из камней на все платье. На ногах Билык при этом красовались туфли с острыми сантиметровыми шипами. А для блока песен из программы «Без грима» Ира примерила ковбойский, но очень романтичный наряд – платье в рюшах с разрезом до пояса и с синими атласными панталонами. В этом костюме певица спела публике ранее неизвестные песни, многие из которых написала двадцать лет назад. А уже известные песни Билык прозвучали в новых аранжировках Геннадия Пугачева. {3} Балет Билык не отставал от певицы по яркости образов. Дизайнер Лола Горн за две недели сшила 50 костюмов для танцоров! Но балет Иры примечателен не только костюмами. Хореограф-постановщик Олег Капустин, который работал с Ирой в турах «Так просто» и «Фарби неба», делает все, чтобы балет Иры получил звание лучшего балета страны. В коллективе царит жесткая дисциплина и репетиции по 8-10 часов в день – ведь впереди еще 13 городов тура!