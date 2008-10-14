Олег Лисогор решил постоять с дядей Жорой…

Генеральный прогон перед эфиром был отмечен двумя событиями. Первое – все, а в особенности Настя Терещенко, ждали Диму Лаленкова, но он так и не пришел. В общем-то, необходимости в этом особенно и не было, так как уже было решено, что на программе Настя будет танцевать со своим хореографом Александром Майбенко. Всю репетиционную неделю актер не появлялся в тренировочном зале, так как себя очень плохо чувствовал и проходил обследование у врачей. В четверг ему был вынесен окончательный вердикт: танцевать нельзя, паркет отменяется. Поэтому вышедшую на дуэль Настю и Сашу актер поддерживал уже из зала, как зритель. Чем облегчил доступ поклонниц к своей персоне – Диму долго не выпускали из зала, все хотели с ним сфотографироваться. А вот Настю за кулисами буквально трусило и она периодически пила водичку для успокоения. Второй момент был в жанре «дяди Жоры» - комедийный. Видимо, его партнерша Ирина Бочай заразилась его юмористичным отношением к жизни. Во время репетиции ее позвали на паркет, а Ира как раз кормила грудью ребенка. Оторвав дочку от груди, она отдала ее Инне Цимбалюк и весь фокстрот Инна с Юрой Горбуновым развлекали малышку, как могли. По словам Инны, она почувствовала себя молодой мамой. Эфир оказался напряженный – по той причине, что пара Алена Винницкая и Андрей Матвиенко категорически решили не попадать больше на дуэль, но по закону формата кому-то таки надо на ней быть. Состязание подогрелось еще и жаркой самбой – этот танец раздел, традиционно, Олега Лисогора (по пояс), Марта Нуделя (по пояс), Александра Гладуна (по шорты). Пара Кати Кузнецовой и Марата Нуделя второй раз выступали под композицию Валерия Сюткина. «Второй раз – и последний», - заметил хореограф Амадор Лопес. Для исполнения фокстрота бомжей Катя не постеснялась закрасить свои белые зубки черным цветом. Правда, после танца она постаралась смыть черноту, как можно быстрее. В танце Оли Горбачевой и Саши Гладуна ведущий усмотрел некоторую ностальгию. В свое время Горбунов с Олей работали Дедом Морозом и Снегурочкой на ледовых шоу во Дворце Спорта… Напряженно наблюдая по монитору за танцем Олега и Марьяны, их тренер Ксения Горб даже запищала от радости – «В музыку! В музыку идут!». Алена Шоптенко до последнего момента пребывала в напряжении за своих подопечных – Алену Винницкую и Андрея Матвиенко. И только уже после оглашения всех оценок, восторженно заявила: «Мы не будем на дуэли!» Самый драматический момент настал, когда оказалось, что кандидатов на дуэль не двое, а трое. Помимо Вадима Мичковского с Ирой Бочай на состязание следующего эфира должна была попасть или пара Олега Лисогора, или пара Оли Горбачевой – они получили одинаковые оценки от жюри. Пока судейская коллегия совещалась – кто лучше выступил технически и кому отдать предпочтение, танцоры все издергались. Но еще больше издергались за сценой их хореографы – Ксения Горб и Дмитрий Дикусар. Ксюша села на пол и просто замерла в ожидании решения, а Дима стоял, опустив голову, как бы о ожидании приговора… И этот приговор было не в пользу подопечных Ксении – Олега Лисогора и Марьяны Гординской. Впрочем, Олег держался спокойно: «Дядя Жора попросил с ним рядом постоять, мы согласились», - усмехнулся он. Так что, в отличие от своей коллеги Яны Клочковой, спортсмен умеет принимать неприятные новости…