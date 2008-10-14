Пономарёв ищет себе девушку по Интернету… (ФОТО)

Для проведения кастинга было отведено большое спортивное танцевальное помещение. Съемки кастинга должны были начаться в 11 утра, но по техническим причинам время съемки было перенесено на час позже. В это время девушки готовились к своему выступлению. Участницам требовалось не только представить себя, но и продемонстрировать свои творческие способности: вокальные, танцевальные, актерские. Ровно в 12 часов режиссер клипа Виктор Скуратовский торжественно объявил появление Александра Пономарева. В зале раздались бурные аплодисменты, эмоции переполняли девушек в связи с появлением певца, засверкали вспышки фотоаппаратов, толпа девушек ринулась к народному артисту Украины. Александр Пономарев поприветствовал всех участниц кастинга, уделил внимание всем, кто хотел взять автограф и сфотографироваться на память. К сожалению, Александр не мог остаться на просмотре участниц и доверил это дело режиссеру клипа Виктору Скуратовскому. «Я очень рад, что Вы пришли и благодарен всем за внимание, - обратился Александр к участницам. - Сегодня состоится видеокастинг, на котором режиссер будущего клипа Виктор Скуратовский и коллектив Продюсерского Центра «З ранку до ночi» выберут главных героинь. Хочу заранее предупредить Вас, чтобы никто не расстраивался, в съемках клипа участие примут абсолютно все!» Когда началась съемка кастинга, Виктор Скуратовский вызывал участниц по очереди. Девушки демонстрировали свои вокальные, танцевальные, актерские данные, помимо всего этого в комплект вошли даже приемы Айкидо и анекдоты. Под конец съемки девушек попросили встать всех в центр съемочной площадки для общей съемки, как вдруг все хором запели песню Александра Пономарева «Нiченькою темною», следом в исполнении участниц прозвучала песня «З ранку до ночi». «Мы поменяли сценарий клипа в связи с пришедшим количеством заявок на участие в съемках клипа, - сообщает Виктор Скуратовcкий.- Поэтому новый формат клипа, который мы придумали с Александром, как раз нацелен и настроен на то, чтобы поддержать и оценить каждую из участниц кастинга. Самое главное в происходящем, конечно же, участие. Потому что как таковой конкуренции нет. Каждая девушка, которая пришла на кастинг, является автоматически участницей в съемке клипа». «Я еще раз убедился в том, что не всегда важно 90x60x90, – говорит Александр Пономарев.- Для меня было важно увидеть красоту. Красоту не в формате глянцевого журнала, а душевную красоту».