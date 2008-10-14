Пономарёв ищет себе девушку по Интернету… (ФОТО)

14 октября 2008, 10:47

В субботу состоялся кастинг на съемки нового клипа Александра Пономарева на песню «Любиш ти мене чи не любиш».

Для проведения кастинга было отведено большое спортивное танцевальное помещение. Съемки кастинга должны были начаться в 11 утра, но по техническим причинам время съемки было перенесено на час позже. В это время девушки готовились к своему выступлению. Участницам требовалось не только представить себя, но и продемонстрировать свои творческие способности: вокальные, танцевальные, актерские. Ровно в 12 часов режиссер клипа Виктор Скуратовский торжественно объявил появление Александра Пономарева. В зале раздались бурные аплодисменты, эмоции переполняли девушек в связи с появлением певца, засверкали вспышки фотоаппаратов, толпа девушек ринулась к народному артисту Украины. Александр Пономарев поприветствовал всех участниц кастинга, уделил внимание всем, кто хотел взять автограф и сфотографироваться на память. К сожалению, Александр не мог остаться на просмотре участниц и доверил это дело режиссеру клипа Виктору Скуратовскому. «Я очень рад, что Вы пришли и благодарен всем за внимание, - обратился Александр к участницам. - Сегодня состоится видеокастинг, на котором режиссер будущего клипа Виктор Скуратовский и коллектив Продюсерского Центра «З ранку до ночi» выберут главных героинь. Хочу заранее предупредить Вас, чтобы никто не расстраивался, в съемках клипа участие примут абсолютно все!» Когда началась съемка кастинга, Виктор Скуратовский вызывал участниц по очереди. Девушки демонстрировали свои вокальные, танцевальные, актерские данные, помимо всего этого в комплект вошли даже приемы Айкидо и анекдоты. Под конец съемки девушек попросили встать всех в центр съемочной площадки для общей съемки, как вдруг все хором запели песню Александра Пономарева «Нiченькою темною», следом в исполнении участниц прозвучала песня «З ранку до ночi». «Мы поменяли сценарий клипа в связи с пришедшим количеством заявок на участие в съемках клипа, - сообщает Виктор Скуратовcкий.- Поэтому новый формат клипа, который мы придумали с Александром, как раз нацелен и настроен на то, чтобы поддержать и оценить каждую из участниц кастинга. Самое главное в происходящем, конечно же, участие. Потому что как таковой конкуренции нет. Каждая девушка, которая пришла на кастинг, является автоматически участницей в съемке клипа». «Я еще раз убедился в том, что не всегда важно 90x60x90, – говорит Александр Пономарев.- Для меня было важно увидеть красоту. Красоту не в формате глянцевого журнала, а душевную красоту».

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