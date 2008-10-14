Группа «Milos» стала старомодной (ФОТОрепортаж)

Идея создания нового хита принадлежит Jay-B и Мастеру из группы «D.Lemma». Солисты поставили перед собой цель оживить хит начала 70-х и придать ему новый современный колорит. Режиссером клипа является молодой арт-режиссер - Филлип Ли. В клипе совмещены стиль и манеры сорокалетней давности с подачей и юмором нашего времени. «Этот клип – ирония, такой себе стёб. Хотели, что бы получилось смешно, но вместе с тем, не дешево. - рассказывает Ксюша из «Милос», - Мы впервые работали с Филиппом и «Дилеммой». Фил Ли снимает интересные сюжетные видеоработы , а не римейки. Мы очень довольны результатом совместной работы с «Дилеммой» и благодарны им за то, что научили нас танцевать». «Впервые в жизни работали с балетом на съемках клипа. Soul B большие молодцы и трудяги. Сделали нам очень смешную постановку и оставили только массу положительных эмоций», - говорит Катя. Стилист Юля Андреева разработала для ребят интересные образы. «Когда я впервые увидела костюмы, мне было очень смешно. Они настолько передают ту советскую эпоху, все очень натуральненько. Единственное что, за время съемок, новая обувь очень натерла ноги и нам , и балету», - комментирует Ксюша. «Наконец-то в этом клипе, мы с Мастером были веселые и смешные, какими уже давно хотели быть, хоть в одном клипе. - говорит Jay B, - «Милос» - молодцы. Девчонки очень хорошо вжились в свою роль, с ними очень приятно работать. И в который раз спасибо нашему несменному режиссеру Филиппу Ли за гениальную идею». Новый клип, появится на экранах в первых числах ноября.