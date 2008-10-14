Дженнифер Лопес и Марк Энтони поженились еще раз

14 октября 2008, 12:26

В минувший уик-энд звездная пара - певица и актриса Дженнифер Лопес и певец и композитор Марк Энтони - еще раз принесли друг другу клятву верности, сообщают зарубежные СМИ. Летом этого года их браку исполнилось четыре года.

В минувшие выходные Дженнифер Лопес и Марк Энтони отправились в Лас-Вегас с несколькими друзьями, сообщает агентство "Татар-Информ" со ссылкой на журнал People. Там они отдыхали в ресторанах, ночных клубах и казино. Затем супруги, прожившие в официальном браке четыре года, по какой-то причине решили вновь пройти через свадебную церемонию. По данным People, сначала произнесли свои клятвы перед преподобным Стивеном Смитом и обменялись кольцами друзья четы Лопес-Энтони - Карлос и Джессика Белтран. Затем еще раз поклялись любить друг друга в болезни и здравии сами Энтони и Лопес. Церемония венчания прошла в Caesars Palace в 3.15 ночи воскресенья. Представитель отеля подтвердил эту информацию журналу. А неназванный источник добавил: "Все произошло спонтанно. Около 12.30 они решили, что хотят сделать это, и начали звонить священникам". Сами "дважды супруги" комментариев по поводу своего повторного венчания не дают. Напомним, свадьба Марка Энтони и Дженнифер Лопес состоялась в июне 2004 года. Супруги считаются одной из самых крепких пар шоу-бизнеса. А после рождения 22 февраля близнецов, которые стали первенцами для Дженнифер, в семье воцарилась образцовая идиллия. Лас-Вегас славится на весь мир как столица "быстрых свадеб", брак здесь можно заключить в любое время. В январе 2004 года именно в этом городе Бритни Спирс впервые вышла замуж - за своего друга детства Джейсона Александера - став рекордсменкой по самому краткосрочному браку. "Быстрая свадьба" закончилась очень "быстрым разводом" - брак просуществовал всего 55 часов. Одумавшись, Бритни Спирс обратилась к своим юристам с просьбой аннулировать брак. Второе место по краткосрочности семейной жизни принадлежит Кармен Электре и Дэннису Родману. В ноябре 1998 года певица и скандально известный баскетболист принесли друг другу клятвы верности, срок годности которых истек уже через 9 дней. По словам Родмана, эта свадьба была обычной пьяной выходкой. Чуть более 3 месяцев длился брак Николаса Кейджа и Лизы Марии Пресли. Свадьба состоялась в августе 2002 года на Гавайских островах, и уже через 107 дней звезды решили расстаться. Скоротечным было и замужество голливудской звезды Рене Зельвегер. Актриса вышла замуж за кантри-певца Кенни Чесни в мае 2005 года. Церемония прошла на острове в Карибском море, прямо на пляже. Босоногие жених и невеста являли собой картину счастья, но уже через четыре месяца решили расстаться. Столько же длился брак Дженнифер Лопес с танцовщиком Крисом Джаддом. В сентябре 2001 года звезда вышла замуж в том же Лос-Анджелесе, а в январе 2002 года брак распался. Не один скоротечный брак на счету Памелы Андерсон. В конце июля 2006 года "спасательница Малибу" стала женой музыканта Кида Рока. Свадьбу они сыграли в нескольких городах - только для того, чтобы через 4 месяца подать на развод. Уже в октябре следующего года Андерсон скоропостижно вышла замуж за Рика Саломона ‑ героя скандальной видеопленки с Пэрис Хилтон, выложившего запись в интернет. Через 2,5 месяца Памела подала на развод, а в марте нынешнего года брак благополучно аннулировали с формулировкой "мошенничество". Но даже Памеле Андерсон и Бритни Спирс пока не удалось побить давно забытый голливудский рекорд, поставленный секс-символом эпохи немого кино Рудольфом Валентино. В 1919 году он женился на кинозвезде Джин Эккер. Молодая жена даже не пустила мужа в свой номер в гостинице, брак продлился всего 6 часов. "Премия Генриха VIII" за количество браков справедливо принадлежит Лиз Тейлор - в ее багаже восемь браков с семью мужчинами (с Ричардом Бартоном они предпринимали две попытки). Самые ожесточенные разводы пережили Джон Денвер, который однажды распилил супружеское ложе бензопилой, Миа Фарроу, обвинившая Вуди Аллена в совращении детей. Впрочем, он в ответ женился на их приемной дочери, но этот случай может не считаться, потому что пара не состояли в официальном браке. Актер Энтони Куин развязал настоящую войну против своей бывшей жены, с которой прожил 29 лет, изгнав ее из всех телепередач и запретив ей переступать порог своего любимого ресторана. В номинации "Самый гадкий выбор момента" в свое время победил Том Круз - он подал на развод с Николь Кидман ровно за 3 дня до 10-летия их свадьбы, после которого по законам Калифорнии его можно было бы обязать выплачивать ей пособие до конца жизни. Пожалуй, сейчас самый долгожданный брак в Голливуде - свадьба Анджелины Джоли и Брэда Питта. По словам звездной пары, их женитьбе мешает запрет на однополые браки. "Энджи и я задумаемся о том, чтобы связать себя узами брака, только когда все в этой стране, кто хочет заключить брак, получит на это законное право", - сказал голливудский актер в интервью журналу Esquire. "Никто не имеет права мешать жизни другого человека, даже если он не согласен с его образом жизни. Каждый имеет право жить своей жизнью, если он не мешает другому, и в США нет места дискриминации", - поясняет Брэд Питт свою позицию.

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