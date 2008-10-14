Скандал! У «ВИА Гры» стырили бриллианты на украинской фабрике

Пышногрудые красотки средь бела дня лишились золотых сережек с бриллиантами и кольца с большим драгоценным камнем. Девушки оценили свои брюлики в 30 тысяч долларов. Новая участница группы Татьяна Котова была шокирована, обнаружив пропажу золотого кольца с бриллиантом в 4 карата ценой в 15 тысяч долларов. Быстро придя в себя, очаровательная «мисс России - 2006» устроила нешуточный скандал. - Где мои бриллианты? - неистово кричала Таня. - Куда они подевались? Пропажа Драгоценности пропали не только у Татьяны. Одной из любимых сережек лишилась и Меседа. Едва сдерживая слезы, девушка призналась, что это был подарок очень близкого ей человека. - Очень жалко, что так произошло, - рассказывает Life.ru Меседа. - Я не думала, что во время выступления лишусь дорогих сердцу украшений. По словам личного менеджера девушек, «солистки ну очень энергично танцевали перед камерами, и во время некоторых па у Котовой слетело кольцо, а у Меседы из уха выпала тяжелая сережка, и никто даже не думал посягать на их драгоценности». Девушек это объяснение не устроило, и они потребовали вызвать правоохранителей. Однако обошлись без милиции. К удивлению красоток, через несколько минут к ним подошел молодой человек, представился преданным поклонником Татьяны и протянул Котовой ее кольцо. - Я нашел это кольцо под ногами на полу перед сценой, - рассказал парень молодой певице. - Тут же подобрал его, а уж потом узнал, что оно принадлежит вам. Татьяна просияла от счастья и на радостях расцеловала ошарашенного поклонника. А вот Багаутдиновой не повезло. Дорогую ее сердцу, да и просто дорогую сережку так никто и не смог найти, и несчастная Меседа, прервав съемки, еще долго плакала в гримерке. Однако певица сумела взять себя в руки, привела в порядок лицо, и продюсеры, воспряв духом, досняли концерт.