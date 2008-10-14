Певица Слава увлеклась кундалини

Компания поселилась в новом отеле, построенном на огромном острове, своей формой напоминающим осьминога. Несмотря на то, что это место открылось совсем недавно, его уже успели облюбовать такие известные личности как Роман Абрамович, Лиз Херли и Джейд Джаггер. Но Славу в нём привлекло совсем не это, оказалось, что этот отель - настоящий рай не только для ценителей красоты и гурманов, но и для тех, кто заботится о своём здоровье. К каждому блюду в меню прилагается описание его полезных свойств, а также количество содержащихся в нём калорий. Из предложенных в ресторане яств, Слава решила попробовать осьминога на гриле и мягкого краба в рисовой бумаге с овощами. "В Москве мы едим много вредной пищи. Иногда заказываешь какое-то блюдо в ресторане и даже не знаешь, из чего точно оно состоит и какое влияние оказывает на наш организм, - размышляет Слава. - А здесь всё расписано: одно полезно для печени, второе для сердца, третье для потенции..." Отдых на Мальдивских островах считается скорее расслабляющим, нежели тусовочным или экскурсионным, поэтому одним из немногих развлечений на островах является рыбалка. За время пребывания на острове, Слава успела дважды выйти в море на ловлю рыбы. Но если в первый раз всё прошло гладко и без сюрпризов, на специально выделенной традиционной мальдивской лодке "дони", то во второй раз свободных лодок не оказалось, и компания в сопровождении пяти матросов-мальдивцев, не говорящих по-английски, отправилась на экстремальную рыбалку на обычной рыбацкой шхуне без бортов и сидений. В этот раз, в отличие от предыдущих поездок, ловили на живца, и Славе удалось заманить на свою удочку десятикилограммовую рыбину, которую она смогла вытянуть только с помощью Анатолия и чуть не разодрала себе леской руки. "Когда моя подруга увидела эту разваливающуюся лодку, то сразу передумала ехать, а сестра решила оставить на берегу свой профессиональный фотоаппарат. К счастью, всё прошло даже более чем хорошо. Я часто езжу на рыбалку, но такого улова у меня не было никогда в жизни! К тому же, мы всегда ловили на тушки, но чтоб на живую рыбину - такое впервой". Конечно, какая релаксация без SPA процедур и йоги? И даже несмотря на то, что Слава не является особой поклонницей этого учения, она не смогла упустить шанс позаниматься с одним из самых известных гуру в йоге, Коко Рьоко Маруно (Coco Ryoko Maruno). Она преподаёт не просто йогу, а кундалини, которой занимаются Пирс Броснан и Кортни Лав. Огромный поток гостей съезжается на остров специально, чтобы попасть к знаменитой Коко, среди клиентов которой есть даже такие знаменитости как Мадонна и Синди Кроуфорд. "Я редко занимаюсь йогой, но моя сестра просто заставила меня пойти и познакомиться со знаменитой Коко. Впечатления потрясающие! После первого же занятия я поняла, почему Мадонна уделяет столько времени занятиям йоги. У меня даже уже получаются некоторые позы, например поза лягушки и поза рыбы", - сообщила Слава.