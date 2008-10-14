Стас Пьеха просил прощения у «фабрикантки» (Эксклюзивные подробности)

На субботнем гала-концерте были названы имена очередных кандидатов на выбывание. Ими стали Настя, Кара, Влад и Лина. Дарвина спасли от выбывания преподаватели. Кай помогли остаться в проекте сами «фабриканты». Так что в субботу Звездный дом покинет одна из девушек. Кто это будет – Востокова или Мицуки?.. Решать зрителям. Стаха Пьеху мучили угрызения совести… Для совместного выступления Востоковой и Дантеса со Стасом Пьехой режиссер-постановщик концерта Алан Бадоев придумал очень эффектный номер. Под страстную песню «Она не твоя» Стас и Владимир тянули каждый в свою сторону длинную ленту, которой была обвязана Настя. Девушка, по задумке режиссера-постановщика, должна была метаться по сцене, падать, подниматься, снова падать… Востокова мужественно терпела все неудобства. А вот Стас Пьеха, как оказалось, сильно переживал из-за доставшейся «фабрикантке» роли. - Мне кажется, это жестоко по отношению к Насте, - поделился он после выступления. – Я очень старался дергать как можно слабее, но на выступлении ей все равно хорошенько досталось. Подобный номер я повторять бы не стал - меня сейчас мучают угрызения совести. Хочу принести извинения этой девушке. Настя, если сможешь, прости, пожалуйста! …а In-Grid кормила бродячих котов По дороге к павильону, где проходят гала-концерты Второй украинской «Фабрики зірок» (Новый канал), известная певица In-Grid... накормила бродячих котов, которых заметила из окна автомобиля. Сопровождающий певицу персонал уверяет, что подобное случается повсюду, куда In-Grid приезжает с концертом. Ее невероятная любовь к животным не поддается описанию – одно время в ее доме жило более 15 кошек! - Коты и собаки - моя первая и главная любовь, - признается сама In-Grid. - Поэтому всю еду, которая у меня есть под рукой, все съестные запасы, которые можно найти в гримерке – отдаю им. Эту мою любовь многие называют маниакальной, но я с собой ничего не могу поделать. На прошлой неделе, например, совершенно случайно нашла в Италии заброшенный дом, в котором живут 25 кошек. Пришлось найти человека, который бы за ними ухаживал, стерилизовать их и обеспечить нормальное существование. Как уверяет звезда, в разных странах животные говорят на разных языках. - У меня есть друзья-собаки в Донецке, один пес всегда ждет меня в Шереметьево, в Москве. Недавно подружилась с котами в Грузии. И все они общаются по-разному, – говорит певица. - Помню, когда впервые была в России, позвала пробегающую мимо кошку – сказала ей «миу-миу». Именно так принято у нас, в Италии. И что вы думаете? Она проигнорировала меня! Потом уже местные жители объяснили мне, что кошки здесь откликаются на «кис-кис». Выступлением на «Фабриці зірок-2» вместе с Леной Виноградовой звезда осталась довольна. - Постановка просто потрясающая! – восторгалась она. - Особенно мне понравился контраст образов, который придумал для нас Алан Бадоев. Я выступала в роли положительного персонажа, эдакая фея, а «фабрикантка» - отрицательный персонаж (смеется – ред.)… Лена - замечательная артистка, шикарно двигается на сцене. Если все участники проекта - такие же талантливые, у них большое будущее.