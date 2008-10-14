Муху объявили королевой Звездного дома

- Муха, сегодня ты - королева нашего вечера! Можешь брать из холодильника все, что захочешь, - обратился к ней Дарвин и царским жестом пригласил «фабрикантку» к столу. Аня, как ни в чем не бывало, ужинала с ребятами, делясь впечатлениями от выступления, и вдруг спохватилась: - Мне же собираться пора. Упаковывать сумки Мухиной «фабриканты» помогали всем составом. - Тебе везет, сейчас поедешь куда-нибудь праздновать! Оторвись за нас всех, - в один голос давали они наставления. Украдкой каждый из ребят норовил увлечь Муху в сторону, чтобы пошептаться. Тарабарова, обхватив ее за шею, делилась: - Помнишь наше главное правило? Оставаться самой собой! Муха понимающе кивала и советовала, в свою очередь: - Девочка моя, думай о своем здоровье… Трогательным было прощание Ани и с Востоковой. - Ты меня прости за все, что я тебе обидное говорила! – попросила Настя на прощение. Мухина в ответ только весело махнула рукой. Максим Барских тоже подошел, чтобы обнять Аню. «Фабрикантка» пообещала как можно чаше навещать ребят на концертах и уже шагнула к двери. Но тут ей преградил путь Боря – ее лучший друг в «фабричном» жилище. Прощание с ним было самым болезненным. - Ты самый лучший, - говорила Муха, вытирая его мокрые от слез щеки. А остальным прокричала перед тем, как выйти из Звездного дома: «Не подводите учителей, они - классные!».