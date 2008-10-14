Завещание Вии Артмане: чего хотела актриса после смерти 15:45 | 13.10.2008 В субботу на 79-м году жизни скончалась популярная актриса театра и кино Вия Артмане. Народная артистка СССР, в 1970-х годах она была одной из самых популярных актрис советского кино. В последние годы "королева в изгнании" тяжело болела и перенесла несколько инсультов. "Я не хотела, чтоб от меня осталось грустное впечатление, что я актриса, которую нужно жалеть. Терпеть этого не могу! Перед зрителем актер должен быть всегда на высоте. И когда я потеряла надежду на этой высоте еще хоть что-то сыграть, я удалилась" По преимуществу театральная актриса, она сыграла немного киноролей. Но и этого телезрителю хватило, чтобы полюбить ее раз и навсегда. Поистине всесоюзную славу ей принесла роль паромщицы Сони в мелодраме "Родная кровь" (1963), ее объявили актрисой года. Потом Артмане играла в фильмах "Никто не хотел умирать", "Сильные духом", "Стрелы Робин Гуда", "Туманность Андромеды", "Человек свиты", "Емельян Пугачев", "Государственная граница", "Моонзунд". Но самой неотразимой ее ролью оказалась Джулия Ламберт - стареющая, но пылкая звезда сцены из экранизации романа Сомерсета Моэма "Театр". В манере Артмане всегда было врожденное благородство, что вызывало предположения об ее аристократическом происхождении. На самом деле Вия Артмане - урожденная Алида Фрицевна Артмане - родом в крестьянской семье в городке Тукуме в Латвии в 1929 году. Она лишилась отца - балтийского немца - за 4 месяца до своего рождения. Второй быстрый брак матери, полячки, оказался неудачным - отчим был грубым, пьющим человеком, в результате мать ушла с грудной Алидой скитаться по чужим углам. Детство будущей народной артистки СССР было трудным и голодным: мать нанималась поденщицей к зажиточным крестьянам, а Алида с 10 лет работала пастушкой. После установления Советской власти в Литве Алида окончила школу и мечтала стать юристом, чтобы "наказывать злых людей и оправдывать добрых". Но еще больше ее увлекал мир театра и кино - там были волшебство, красота, торжествовала справедливость. Несмотря на протесты матери, Алида поступила в драматическую студию при Художественном академическом театре им. Я. Райниса. Здесь красивая и талантливая студентка поменяла имя на более звучное - Вия. Большую часть своей жизни (почти 50 лет) Артмане проработала в труппе театра Яна Райниса. На театральные подмостки она впервые вышла в 20 лет и сразу зарекомендовала себя как актриса классического репертуара. Вия Артмане играла шекспировскую Джульетту и Елизавету Брукнера. Но она мечтала о ролях современных женщин, и эти роли она получила в кино. В семидесятые годы Вия Артмане была популярнейшей актрисой советского кино, снявшейся более чем в 40 лентах. Вия Артмане стала лицом Латвии, она возглавляла Союз театральных деятелей Латвии, была членом Советского комитета защиты мира, заседала в жюри кинофестивалей, кандидат в члены ЦК компартии Латвии и др. После 50 лет, отданных Художественному театру им. Я. Райниса, в 1999 году актриса сыграла Графиню в "Пиковой даме" Нового рижского театра. Ее последняя роль в кино - Екатерина II в фильме Ильи Хотиненко "Золотой век". После этого из-за состояния здоровья актриса уходит из театра и кино навсегда. "Я перенесла два больших инсульта и оставила профессию, - рассказывала она в одном из интервью. - Отыграла после этого еще несколько сезонов и ушла. Это было необходимо: зритель любит здоровых актеров. Теперь я просто живу, слежу за тем, что происходит вокруг, и радуюсь за молодых". "Я ценю даже боль, оставляю ее в своей внутренней копилке. Возможно, она мне пригодится, и я выплесну ее на сцене" К сожалению, в отличие от театральной, семейная жизнь Артмане сложилась менее удачно. Популярный актер театра, всеобщий любимец и красавец Артур Димитерс был старше Вии на 14 лет, к тому же женат. Он ухаживал ярко, напористо. Ухаживания сочетались с преследованиями и даже шантажом. Вия сопротивлялась, но Артур не отступал. Он мог вступить в драку, если кто-то пытался завладеть вниманием его юной избранницы. И Вия согласилась стать его женой. "Я была на много лет моложе его, - рассказывала актриса. - Он не был таким, о каком я мечтала и кого я бы хотела иметь рядом, но я смирилась. Да... Судьба у меня вообще удалась. Но полностью счастливой я себя никогда не чувствовала. Может быть, потому, что хорошего женского счастья у меня никогда не было. Меня никто не щадил. Кроме мамы. А мужчины рядом не было. Был актер. Отец моих детей. Но любимого, нежного мужчины рядом со мной не было. Могу сказать об этом совершенно откровенно. Бог простит". Ее спасала любовь к театру: "Я чувствую хорошо только на сцене. Это моя власть. Это мое поле. Это мое спасение". "По большому счету, меня никто и никогда в жизни не обижал. Сегодня могу вспоминать только о той большой обиде, которую мне нанесли на собственной родине. Это касается всех людей наших краев" Разрыв Латвии и России Артмане, по ее словам, пережила очень болезненно: "Латвия для меня мала, мне не хватает пространства, я не привыкла так узко жить. От общения с русскими я преобразилась. У русских открытая душа, уникальное восприятие человека. Латыши другие. Русские очень близки мне... ". Более того, после распада СССР актриса подверглась настоящим гонениям. Артмане упрекали за ее прошлое: за то что она была кандидатом в ЦК Компартии Латвии, за то что она позволила себе сняться в фильме по русской прозе (фильм "Человек свиты" по повести Владимира Маканина, режиссер - Андрис Розенберг). В 1993 году в результате неонационализации актриса лишилась квартиры. Дом в центре Риги, в котором она прожила более 40 лет, вернули потомку бывшего владельца. Чтобы ускорить освобождение жилплощади, Артмане отключили отопление и взвинтили плату за коммунальные услуги. Переехать в Москву, несмотря на многочисленные предложения, Вия Артмане отказалась: "Латвия - моя родина, а я - латышка. Здесь родилась, здесь и умру". Она отказалась жить в России, но не перестала любить ее. Она говорила: "У нас в народе нет этой такой хорошей ласковой нежности, как это есть у русских". Несмотря на путаные сообщения в СМИ, на улице актриса все-таки не осталась. Выручила семейная дача в 40 км от Риги - деревянный одноэтажный столетний домик, где она и жила последние 10 лет вместе с дочерью Кристианой и внучкой Бертой. Лишь к 70-летию актрисе предоставили квартиру в центре города. Тогда же - в конце 90-х - власти Латвии наградили Артмане "За вклад в искусство театра и кино" похвальной грамотой и премией в размере 500 латов. Позже одна из лучших актрис Латвии получила высшую награду страны - орден Трех звезд. Несмотря на все пережитое, актриса себя не жалела. Лишь говорила: "Людям легче жить, когда они узнают, что я живу так же трудно, как они". "Больше всего меня сегодня волнует дальнейшая судьба моих детей - не отразится ли на их жизни то, что их мать, как это правильно говорится, политическая" Когда Вию Артмане спрашивали, была ли в ее жизни любовь, как в кино, она отвечала: "Любовь была на сцене, а в жизни она прошла мимо. Я от этого ничего не потеряла, у меня есть другой подарок судьбы - мои дети". Сегодня дочь народной артистки СССР Кристиана Димитерс - известный в Латвии художник. Занимается живописью, рисует мультфильмы, создает инсталляции и обложки журналов. Внучка Берта - студентка училища прикладного искусства. У сына Вии Артмане Каспара двое сыновей. Старший уже сделал Вию прабабушкой, а младший известен тем, что в 9 лет выпустил книгу стихов хайку. Каспар также не стал продолжать актерскую династию. Он занимается музыкой, пишет песни и стихи. Его авторству принадлежит либретто к рок-опере "Парижская Богоматерь". Несколько лет назад он принял православие и стал активными прихожанами Латвийской православной церкви. Сейчас он восстанавливает разрушенные церкви, работает художником, каменщиком и плотником. Вслед за ним приняли православную веру все члены семьи. В том числе 9 лет назад крестилась и Вия Артмане. "... я давно чувствовала тяготение к этой вере... И это не поза - это мой выбор. Говорить об этом сложно: вера - дело внутреннее, ее нельзя выставлять напоказ. Я сделала то, что для меня было необходимым", - сказала она в одном из интервью. Ее новое имя после крещения - Елисавета. "Мне нравится часами слушать слова православных молитв и церковное пение" В субботу, в день смерти матери Каспар Димитерс в своем блоге рассказал о завещании Вии Артмане, написанном 6 лет назад. Текст адресован Его Преосвященству Митрополиту Рижскому и всея Латвии Александру: "Удостоверяю, что 10 марта 1999 года в церкви Святого Георгия в Бауске через исповедь и святое миропомазание игумен отец Евгений (Румянцев) присоединил меня к Православной Церкви. Меня нарекли именем святой Елисаветы. В благодарность за любовь, которую я получила от русских людей, желаю, чтобы в последний путь меня проводил игумен отец Евгений (Румянцев) из Христа-Рождественского Кафедрального собора". Подпись: "Ваша Вия Артмане (Елисавета), г. Рига, после Причастия, полученного от отца Владимира, в Св. Троице-Сергиевом женском монастыре, 18 сентября 2002 года". Каспар Димитерс просит верующих людей молиться за душу усопшей Елисаветы. Особо в эти ближайшие 40 дней.