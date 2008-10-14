Дима Билан показал свой зад всему Донецку (ФОТОфакт)

Столь масштабного события давно не наблюдалось не только в Киеве, но и в Донецке. Площадь имени Щербакова начала заполняться ещё днём, каждый пытался занять себе место поближе к сцене. Ну, а звёзды соизволили начать своё восхождение лишь около девяти вечеров, вместо запланированных семи. Холод на улице вынудил сидеть всех знаменитостей в своих авто и не переохлаждаться, лишь самые смелые выходили на улицу перед своим выступлением и согревались горячим чаем или горячительным напитком. Виталий Козловский всё время сидел в чёрном авто с затемненными стёклами и собирал все силы, певец сейчас находится в плотном гастрольном графике. Виталик не досыпает, а сразу после Донецка вернулся в Киев и целый день провёл на съёмках своего нового клипа. По словам Козловского, его новая песня «Дождь стучит в окно» войдёт в четвертый альбом, который выйдет весной следующего года. А в субботу Виталий стал лучшим певцом года. Потапу было не так холодно, как Козловскому, он «травил» анекдоты мужу Тины Кароль – Евгению Огиру. Кстати, будущий отец ребёнка Кароль получил вместо жены статуэтку, украшенную кристаллами Сваровски. Тина из-за своего положения не могла присутствовать на вручении. Гайтана приехала в Донецк вместе со своим продюсером Эдуардом Климом, одела шубку и миленько сидела рядышком с Эдуардом весь вечер в вип-зоне. Катя Осадчая в перерывах между работой присаживалась к Ирине Билык, девушки явно обсуждали происходящее на сцене и вне её. К слову, Ирина Билык получила премию «За вклад в развитие украинской популярной музыкальной культуры». Потап и Настя были награждены премией как «Лучшая поп-группа», Потап так обрадовался, что даже не мог дойти до журналистов, так и упал на стулья и скрутился от счастья. Группа «С.К.А.Й» была удостоена звания «Лучшей рок-группы», а прорывом года стал коллектив «Quest Pistols». Лучшей песней года можно считать песню Тины Кароль «Ключик», а лучшим альбом – «Капли дождя» в исполнении Гайтаны. Даже Дима Билан почтил своим присутствием и небольшим выступлением из пяти песен. Исполнитель выкладывался на все сто, стаскивал с себя кожаную куртку, прыгал как попрыгунчик и танцевал так, что даже штаны сползали и видно было симпатичное нижнее бельё. Прибыл в Донецк и Bosson, исполнитель был награждён премией «Самый известный европейский исполнитель в Украине». От хитов шведа вся публика была на грани. Верка Сердючка смогла завести всех до, как говорится, диких танцев, а сама потом «пошла по головам» - певица бегала по стульям, на которых сидели звёзды и пела «айм крейзи рингтон, мама». Обстановка действительно была сумасшедшей. Завершить первую церемонию награждения «Ukrainian Music Award» поручили дуэту «Тату». Юля Волкова и Лена Катина, уже давно и заметно повзрослевшие, особо не напрягались во время исполнения своих двух песен. Последним аккордом церемонии вручения в Донецке стала англоязычная версия композиции «Я сошла с ума».