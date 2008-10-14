Ксюша Бородина после смерти любимого оставила светскую жизнь

В автокатастрофе погиб ее любимый – экс-солист группы «Динамит» Леонид Нерушенко. - Когда мне позвонила его сестра и сказала, что Леня разбился, я не поверила. Я сказала: «Кать, как такое может быть?» - вспоминает Ксения. - Я села в машину, был очень сильный дождь… Не знаю, как я доехала, потому что плакала всю дорогу. А ведь, казалось, эту красивую пару ждет блестящее будущее. Леонид ушел из группы, чтобы заняться сольной карьерой. А Ксюша, став ведущей популярного реалити-шоу, постепенно входила в звездный круг. - Мы с Леней достаточно много времени проводили в тусовке, - признается Бородина. - У нас единственный день, когда мы отдыхали, – это был понедельник. Потому что вторник, среда, четверг - у нас были r’-n-b’-клубы. В пятницу, субботу, воскресенье мы ходили в хаус-клубы. И это был единственный день в понедельник, когда мы либо дома оставались, либо шли в кино и просто гуляли, потому что все остальное время мы прожигали жизнь… После смерти любимого место в звездной тусовке перестало казаться Ксюше ценным жизненным приобретением. Полгода она не появлялась на светских мероприятиях. - Мне все напоминало о нем, и когда я начала выбираться спустя 5-6 месяцев - приходила и плакала, - вспоминает Ксения. - Мы стояли у этой барной стойки, на этом танцполе мы танцевали, а здесь у входа мы ругались, потом мирились… Все напоминало о нем. Сегодня ведущая уже смирилась с мыслью, что Леонида больше нет. Ксения продолжает жить. Она вышла замуж и мечтает о ребенке. Но каждый год, 3 сентября (именно в этот день разбился Нерушенко), она несет цветы своей утраченной любви. О самых тяжелых жизненных потерях в очередном выпуске «Зіркових драм» расскажут также Екатерина Серебрянская, Евгения Гапчинская и Дарья Донцова. Смотрите на Новом канале в воскресенье, 19 октября, в 15.00