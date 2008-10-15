Тимати: «Всех тех, кого я хотел,- я получил»

Например, в конце прошлого года во всех криминальных хрониках появилась информация: Тимати пытался сбежать от патруля ГАИ! Сам певец комментирует этот случай спокойно. - Не было понятно, что они едут, потому что мигалки не включали, - объясняет он. - И потом… смотрю - шоссе перекрывают, шипы выкладывают, там сзади автоматчики, машинами окружили, я уже понял, что была целая погоня. Ну ничего – вышел, поговорил, все успокоились. После этого случая у Тимати забрали права. Вернули только через полтора месяца. Но скандальная звезда продолжает ездить «с ветерком». Зря, что ли, в его гараже томятся сразу несколько элитных автомобилей. Один из самых любимых – оранжевый Porsche Cayenne. - Салон оранжевый, диски на заказ… Там много всевозможных элементов тюнинга, - с гордостью описывает своего любимца Тимати. Кроме машин, певец еще владеет тремя мотоциклами, стоимость которых исчисляется десятками тысяч долларов. В общем, как сетует Тимати, в гараже уже просто нет места. - Абсолютно не хочу устраивать бардак из гаража, там уже и так места просто нет, - говорит он. – Возможно, от каких-то машин придется избавиться – сделаю аукцион. Не менее скандальной можно назвать и личную жизнь российской звезды. Она тоже окружена массой слухов. То в интернете появляется видео, на котором якобы запечатлена страстная сцена с участием певца и Ксении Собчак. То таблоиды пишут о том, что Тимати встречается с певицей Алексой. Сам звездный хип-хопер предпочитает не называть лишних имен. - Это девчонки любят собраться в тесной компании и обсудить, у кого чего с кем. Чего мне хвалиться?.. Это было между нами, – говорит он. - Но могу сказать одну вещь: всех тех, кого я хотел – я получил. Подробности частной жизни звезды хип-хопа – в очередном выпуске программы «Анализ крови». Смотрите на Новом канале в воскресенье, 19 октября, в 14.15.