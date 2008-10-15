Козловскому и Литовченко не пришлось играть в любовь (ФОТО)

Накануне вечером состоялась первая музыкальная премия «Ukrainian Music Award», где исполнитель победил в номинации «Лучший певец». На съемочной площадке Виталий Козловский появился с пятикилограммовой премией, украшенной кристаллами Сваровски, вся съемочная группа встретила его аплодисментами. Работа над клипом началась рано утром. Роль главной героини сыграла Влада Литовченко. «Я долго думал над новым клипом. У меня было три песни-претендента для нового видео. Но когда я записал песню «Дождь стучит в окно» понял, что именно на нее нужно снимать клип. Буквально через день после записи песни я встретился с Владой, мы давно дружим. Я ей дал послушать новые песни. Мы много говорили о жизни, последних новостях... Влада поделилась свей радостью - рассказала о своем замужестве. Я видел как у нее горели глаза от счастья. Именно в тот момент я понял, что Влада переживает все чувства, о которых я пою в песне «Дождь стучит в окно», что ей ничего не придется играть в клипе, что она будет самой собой - нежной и влюбленной! Я сразу рассказал ей о своей идее и предложил сняться в клипе. Она с удовольствием приняла мое предложение», - рассказывает Виталий. Первые кадры клипа московский режиссер Андрей Новоселов и именитый гуру-оператор Сергей Михальчук начали снимать с Владой. И только днем в кадре появился Виталий. Съемки продлились не много ни мало 20 часов без перерыва. «Я с огромным удовольствием работала, так как меня окружала команда профессионалов. - рассказывает Влада Литовченко. - Прекрасная съемочная группа, стилист, визажист все было замечательно. Мне было очень легко играть, так как настроение моей героини соответствует моему - мы влюблены. Работа с Виталием была легкой и веселой. Песню «Дождь стучит в окно» Виталию написала его подруга Елена Корнеева. Эта песня ждала своего времени, так как была написала для певца еще четыре года назад. Но только сейчас Виталий решил записать ее для нового четвертого альбома. Это светлая, нежная, теплая песня о чувствах, о любви. Эта песня будет близка каждому и в любом возрасте». Действие клипа происходит в домах героев - в Лондоне и Санкт-Петербурге. Для воссоздания интерьеров домов героев в клипе использовали антикварную мебель и предметы декора, стоимость которых составила более двухсот тысяч евро. На съемках Виталий присмотрел для своего интерьера несколько элементов декора, которые купил для своей квартиры. Для съемок клипа на песню «Дождь стучит в окно» удалось собрать настоящих гуру кино. Виталий Козловский очень доволен работой с командой. Новый клип станет мини-фильмом, премьера которого запланирована на конец октября.